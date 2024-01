Holger Wulschner gewinnt Großen Preis des Landes Brandenburg, Felix Ewald bester Landesreiter

Der CSI Neustadt/Dosse konnte am Wochenende gleich mit zwei Großen Preisen aufwarten. Den ersten sicherte sich Hannes Ahlmann, der gestern wurde zur Beute von Holger Wulschner.

Holger Wulschner war der letzte der 14 Starter im Stechen um den Großen Preis des Landes Brandenburg. Gesattelt hatte er den nun zehnjährigen Hannoveraner Wallach Quantico v. Quaid gesattelt. Am Freitag waren die beiden noch ausgeschieden, weil Wulschner sich „unfreiwillig von Quantico getrennt hatte“, wie er es umschrieb. Aber am Sonntag lief es dann wie am Schnürchen. Fehlerfrei und mit der deutlich schnellsten Zeit von 32,10 Sekunden sprangen die beiden zum Sieg.

„Heute fand ich, man muss den jungen Leuten auch mal zeigen, wie es geht“, schmunzelte Wulschner, nachdem er seinen Fauxpas von Freitag ausgebügelt hatte. Das sei das erste Mal gewesen, dass er Quantico so schnell geritten habe. „So etwas wie heute gelingt nur mit Vertrauen.“ Genau das musste er sich aber erst verdienen. „Als wir ihn gekauft haben, war er etwas ängstlich. Es hat also eine Zeit gebraucht“, erzählte Wulschner, der schon so viele Pferde ausgebildet und in den Großen Sport gebracht hat, die dann zum Teil unter ganz anderen Reitern Weltruhm erlangt haben. Fine Lady von Eric Lamaze beispielsweise.

Auf Rang zwei reihte sich Finja Bormann im Sattel des neunjährigen Holsteiner Hengstes Can Hope v. Cascadello ein (0/33,96). Dritter wurde zur Freude des Publikums mit Felix Ewald im Sattel von Crypton Comme il faut ein ehemaliger Angestellter des Haupt- und Landgestüts Neustadt/Dosse – mit einer Hundertstelsekunde Abstand!

Vier Tage Sport und Zucht in Neustadt/Dosse gingen gestern zu Ende. Erstmals war das Turnier eingebettet gewesen in das Schaufenster der Besten, die Körung des Pferdezuchtverbands Brandenburg-Anhalt. „Wir wollen das Konzept, Zucht und Sport in eine Veranstaltung zu integrieren, gern weiter ausbauen und werten in den kommenden Tagen die Erfahrungen der Premiere aus“, so Turnierchef Herbert Ulonska. An den vier Tagen waren rund 10.000 Zuschauer in die Graf von Lindenau-Halle gekommen.

Alle Ergebnisse des CSI Neustadt/Dosse finden Sie hier.

