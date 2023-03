Spannendes Finale im Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter mit Margarita Hilger an der Spitze

Riesenbeck International war dieses Wochenende Gastgeber für das Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter.

Eine Ponystilspringprüfung Klasse M* mit Standardanforderungen über zwei Umläufe hat darüber entschieden, wer das Finale des Bundesnachwuchschampionats der Ponyspringreiter 2023 gewinnt. Die Siegerin heißt Margarita Hilger mit ihrer zehnjährigen Dunkelfuchsstute Oh Fiona. Für Margarita ist es ein Saisonauftakt nach Maß zum Abschluss ihrer Ponyzeit. Sie wird Ende Juni 16 Jahre alt, es ist also ihr letztes Ponyjahr.

In Riesenbeck lieferten Margarita und Oh Fiona zwei fehlerfreie Runden ab, die von den Richtern Simone Teeuwen und Wilhelm Schemmink mit den Wertnoten 8,3 und 8,1 bewertet wurden. Das war zwar bei keinem der Unparteiischen das Bestergebnis, aber das einzige mit Wertnoten zweimal über 8,0. Machte 16,40 Punkte in Summe und damit Platz eins mit einem zehntel Punkt Vorsprung.

Knapp geschlagen geben musste sich mit 16,30 Zählern (8,7/7,6) Lennard Thomsen auf Petit Dechantee. Dritte wurde Leni Hansen im Sattel von Cherry-Kiss mit 15,70 Punkten (8,2/7,5). Das Paar Nummer vier im Finale waren Skady Trümper und Q-Magic, die es auf 15,40 Punkte brachten (8,6/6,8).

