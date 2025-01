Turniere am Wochenende 2. bis 5. Januar 2025

Das neue Jahr ist noch nicht mal 48 Stunden alt, aber das Wochenende naht bereits und damit die ersten Turniere 2025. Wir zeigen Ihnen, wohin es die Sportler nun zieht.

Wo finden an diesem Wochenende die ersten Turniere des Jahres statt? Wir zeigen Ihnen die Turniere am Wochenende 2. bis 5. Januar 2025. Zugegebenermaßen nimmt das sportliche Geschehen erst langsam an Fahrt auf, aber ein paar Veranstaltungen haben wir für euch entdeckt.

– CSN Gahlen 2. bis 5. Januar 2025. Hier geht es zu den Ergebnissen.

– CSI 2*/1*/YH Groningen/NED 2. bis 5. Januar 2025

– CSI 2* Abu Dhabi/UAE 1. bis 4. Januar 2025