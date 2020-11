Valencia: Israelischer Überraschungssieg für Robin Muhr

Hätte man im Vorfeld eine Umfrage gemacht, wer dieses Wochenende den Großen Preis beim CSI3* Valencia gewinnt, der Name Robin Muhr wäre wohl selten gefallen. Aber der war es, der eine von nur zwei Doppel-Nullrunden ritt.

Robin Muhr (25) kam in Frankreich zur Welt, entschied dann aber zusammen mit seiner ebenfalls springreitenden Schwester Tressy, für die Heimat ihrer Großmutter, Israel, zu reiten. Heute ist Muhr Bereiter im Haras du Templiers, Frankreich, und träumt von einem Olympiastart.

Heute ließ er zumindest schon mal einige Reiter hinter sich, die den bereits vorweisen können, ja sogar schon olympische Medaillen im Schrank hängen haben. So beispielsweise Cian O’Connor, der das Stechen ebensowenig erreichte, wie Brasiliens aktuelle Nummer eins, Pedro Veniss.

Robin Muhr und sein elfjähriger Zangersheider Wallach Vino Z v. Vigo d’Arsouilles haben heute alles richtig gemacht. Sie lieferten eine von nur zwei Doppelnullrunden und nahmen der Britin Jessica Burke auf dem Iren Express Trend zudem 0,7 Sekunden ab. Damit stand fest: Sieg für Muhr, Platz zwei für Burke.

Den dritten Rang schnappte sich der Litauer Kristaps Neretnieks, den man auch schon bei Weltcup-Springen ganz vorne gesehen hat. Heute hatte er den neunjährigen KWPN-Wallach Go for it B gesattelt, der mit 37,12 Sekunden die schnellste Vier-Fehler-Runde im Stechen drehte.

Aus Deutschland war kein Reiter am Start. Alle Ergebnisse finden Sie hier.