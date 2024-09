Bundeschampionat 2024: Hannoveraner Hengst Lindenberg ist vierjähriger Bundeschampion

Schön, schwarz und bewegungsstark – der Hannoveraner Lindenberg hat unter Jakob Schenk das Bundeschampionat der vierjährigen Hengste gewonnen. Zweite wurde Anna Casper mit dem DSP-Hengst Elocin, die zwei Preise entgegennehmen konnte.

Mit einer 8,8 hat sich Lindenberg v. Libertad (Z.: ZG Sabine und Hans-Heinrich Maak) den Titel Bundeschampion der vierjährigen Hengste gesichert. Damit hat sein Reiter Jakob Schenk den nächsten Bundeschampion unterm Sattel. Er fasst die Qualitäten des Rappen so zusammen: „Sein positiver Ehrgeiz zu arbeiten, sein Leistungswillen, den er jeden Tag hat. Auch hier wurde er eigentlich jeden Tag besser.“ Lindenberg hatte schon bei seiner Leistungsprüfung auf sich aufmerksam machen können.

Der Trab ist die beste Grundgangart von Lindenberg, dessen Vater mittlerweile im internationalen Sport erfolgreich geht. Leichtfüßig und geschmeidig trabt der Bundeschampion durchs Viereck (9,0). Auch in der Rittigkeit gab es ein klares „sehr gut“, für das Exterieur dann sogar noch eine halbe Note mehr: 9,5. Am Ende errechnete sich daraus eine 8,8.

Platz zwei und den Tierschutzpreis

In der Qualifikation hatte der DSP-Hengst Elocin v. Escamillo (Z.: Karl Franz Martin) Lindenberg noch auf Platz zwei verdrängen können. Nach den Tagen in Warendorf schien der Dunkelbraune im Finale etwas matt. So auch das Gefühl von Fremdreiterin Lisa Marie Koch, die „nur“ eine 8,5 gab – für die Rittigkeit und als Endnote. Das bedeutete Platz zwei für den Hengst aus Rheinland-Pfalz-Saar. Besitzer Thomas Casper freute sich dennoch, auch weil die Reiterin, seine Tochter Anna, für ihr Reiten von Xenophon, der Bundesvereinigung der Berufsreiter (BBR) und der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) den Tierschutzpreis verliehen bekam. „Ein toller Erfolg auch für meine Anna, die das hier ja erst zum zweiten Mal reitet. Er ist ein gigantisches Pferd, war heute vielleicht ein bisschen müde. Also, letztes Jahr war er Dritter, dieses Jahr Zweiter, mal sehen, was dann 2025 passiert …“, blickt der Hengsthalter schon mal voraus.

Bronzemedaille für Westfalen-Champion

Dritte wurden Johanna Klippert und Franz Hermann v. Franziskus (Z.: Hubert Herdering). Mit einer 9,5 erzielte der Braune im Galopp die höchste Note aller sechs Finalisten (8,2).

