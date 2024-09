Bundeschampionat 2024: Unverkäufliche Hannoveranerin London Eye siegt bei Vierjährigen

Neun vierjährige Stuten und Wallache waren ins Finale gekommen beim Bundeschampionat 2024. Mit Rittigkeitsnoten von 6,0 bis 9,0 wurde die Wertnotenskala genutzt. Die Siegerin lag mehr als eine halbe Note vor dem restlichen Feld.

Benannt ist die neue Bundeschampionesse London Eye nach dem Riesenrad in der britischen Hauptstadt. Im strömenden Regen war die Hannoveraner La Vie-Tochter (Z.: Kathrin Wassmann) unter Hermann Burger in der Qualifikation noch Vierte gewesen. Im Finale schlug dann ihre große Stunde: 9,0 gab es nicht nur von Fremdreiterin Carina Scholz für die Rittigkeit, sondern auch als Endote (Trab: 9,0, Galopp: 9,5, Schritt: 8,5, Exterieur: 9,0).

Kathrin Wassmann aus dem Artland hatte mehrfachen Grund zur Freude. Nicht nur über die erste Bundeschampionesse aus eigener Zucht, sondern auch darüber, dass die Familie von London Eye bereits seit 1887 auf dem Hof der Wassmanns beheimatet ist. Kathrin Wassmanns Vater hat ihr den züchterischen Rat gegeben, dass die besten Stuten zur weiteren Pflege der Familie in der Zucht bleiben sollen. Daran will sich die Züchterin halten, auch wenn die von Hermann Burger in Warendorf vorgestellte Stute erstmal weiterhin sportlich unterwegs sein soll.

Rittigkeit entscheidet

Platz zwei ging an den Secret-Sohn Snickers, den Carina Harnisch schon 2023 zum TItel „DSP Champion“ geritten hatte. Auch Snickers (Z.: ZG Feichtenbeiner/Thalacker) überzeugte durch seine Reitpferdequalitäten. 9,0 für die Rittigkeit war seine Höchstnote. Die Grundgangarten erzielten durchgängig eine 8,5, das Exterieur eine 7,5.

In Sachen Grundgangarten lag die Oldenburger Stute Because of you v. Benicio (Z.: Zuchthof Hollen, Jan Callander) sogar noch knapp vor Snickers (Trab: 9,0, Galopp: 8,5, Schritt: 8,5, Exterieur: 8,0). Aber weil die von Beatrice Hoffrogge vorgestellte Stute einmal die Zunge über das Gebiss bekam, rutschte sie in der Rittigkeit ab.

Die neun Finalisten kamen aus sechs unterschiedlichen Hengstlinien.

Der Tierschutzpreis von Xenophon, der Bundesvereinigung der Berufsreiter (BBR) und der Deutschen Reiterlichen Vereinigung ging in dieser Prüfung an Michele Schulmerig. Sie ritt die DSP-Stute E’Panthera v. Escamillo (Z.: Anton Herre) im Finale auf Platz vier.

Ergebnisse Bundeschampionat der vierjährigen Stuten und Wallache