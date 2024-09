Favorit Quentin wird Bundeschampion der siebenjährigen Dressurpferde

Sieg in der Qualifikation und schließlich Sieg im Finale: Der Hannoveraner Quentin war im Warendorfer Dressurviereck unter Bianca Nowag-Aulenbrock bei den Siebenjährigen nicht zu schlagen.

Eine Dressurpferdeprüfung Klasse S auf Kandare war gefragt im Finale der siebenjährigen Dressurpferde beim Bundeschampionat in Warendorf. Einer präsentierte sich dabei besser als der Rest und mit der einzigen Wertung über 80 Prozent: der Quotenkönig-Lord Loxley-Sohn Quentin (Züchter: Stefan Carl Gebauer) mit Bianca Nowag-Aulenbrock im Sattel (80,447 Prozent).

„So eine fantastische Kombination von Losgelassenheit und Ausdruck – das war wirklich eine ausgezeichnete Vorstellung!“, kommentierte Richterin Nicole Nockemann die Wertnoten für den Hannoveraner Wallach. Ein Teil des Richtergremiums bewertete die Grundgangarten, die Durchlässigkeit sowie die Perspektive als Dressurpferd. Der andere Teil die technische Ausführung der Lektionen. Die Endnote ergab sich aus dem Durchschnitt beider Bewertungen.

Bianca Nowag-Aulenbrock bildet Quentin aktuell für seine Besitzerin Viktoria von Braunmühl aus, die ihn eines Tages in der Juniorentour präsentieren soll. „Ich bin total happy, wie er sich in der kurzen Zeit entwickelt hat. Jetzt hier auf dem Bundeschampionat so abliefern zu können, ist einfach mega! Ich freue mich wirklich unglaublich und glaube, dass da mit ein bisschen Zeit und Kraft noch viel mehr in dem Pferd drin steckt“, so die Reiterin. Selbstverständlich ist das „Abliefern“ aber anscheinend nicht. Darauf angesprochen, was Quentin charakterisiere, müssen sowohl Reiterin als auch Besitzerin kurz lachen: „Quentin ist tatsächlich ein ein wenig spezielles Pferd, unheimlich intelligent, hat aber leider beim Abreiten ein bisschen Angst vor anderen Pferden, so dass ich mir immer ein ruhiges Fleckchen suche. Aber ansonsten ein sensibles, aufmerksames Pferd, das unheimlich gelehrig ist und am Ende – das hat man heute gesehen – im Viereck den Applaus auch richtig genossen hat.“

Frieda und Goldmädchen

Silber gewann die westfälische Stute Frieda v. For Dance – Fidermark (Züchter: Otto Klewitz) unter Greta Busacker. In der Trabtour sahen die beiden noch wie die Sieger aus – elastisch, harmonisch, ein Tritt wie der andere. „Wie ein Metronom“, so die Richter. Das war Harmonie pur. Im Schritt wiesen die Richter auf den Verlust des klaren Viertakts in der Rückführung hin. Im Galopp hatten die beiden einen dicken Patzer in den fliegenden Wechseln zu drei Sprüngen, der sie teuer zu stehen kam. Er minderte sowohl die technische Bewertung der Prüfung als auch die Teilnote für die Durchlässigkeit. Die Richter hätten sich außerdem noch etwas „mehr Präzision“ in den Pirouetten gewünscht. Endnote: 78,515 Prozent.

Über Bronze konnten sich knapp geschlagen mit 78,330 Prozent Lisa Marie Koch und Mireille Segatz-Bunte als Besitzerin und Züchterin der Oldenburger Stute Fille d’Or freuen. Eine enge Verwandte des gekörten und international erfolgreichen Grand Prix-Hengstes Fiderdance vom Gestüt Bonhomme. Fünfjährig war Fille d’Or Neunte bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde. Sechsjährig war sie Finalistin beim Bundeschampionat und nun hat sie auch eine Medaille.

Tierschutzpreis für Greta Busacker

Im Finale der siebenjährigen Dressurpferde erhielt Greta Busacker den Tierschutzpreis, der von Xenophon, der Bundesvereinigung der Berufsreiter (BBR) und der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) für besonders pferdegerechtes Reiten vergeben wird.

Eine Übersicht aller Ergebnisse des Bundeschampionats finden Sie hier.