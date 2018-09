Sportpferde-Auktion in Baborówko 2018 mit starker Kollektion

Auf der Suche nach einem Buschpferd? Am 29. September kommen im polnischen Babórowko 17 Talente unter den Hammer!

Es ist bereits die dritte Auflage der Sportpferde-Auktion im Rahmen der Baborówko Horse Sale Show vom 28. bis 30. September. Die Versteigerung selbst ist für den 29. September vorgesehen. Aber schon ab Donnerstag haben Interessenten die Möglichkeit, die Pferde unter die Lupe zu nehmen und Probe zu reiten. Dabei gibt es dann auch Gelegenheit, mit den Tierärzten zu sprechen.

Am Samstag, dem Auktionstag, werden die Pferde dann im Anschluss an die Prüfungen in Schritt, Trab und Galopp sowie über Parcours- und Geländehindernisse präsentiert. Die Kollektion umfasst sowohl Holsteiner und Oldenburger als auch Vollblüter, polnische Warmblüter und Anglo-Araber, alle selektiert auf ihre Eignung für den Vielseitigkeitssport.

Die gesamte Kollektion sowie Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.bhss.baborowko.pl.