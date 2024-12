Abschiedsbrief zum Tod von Sönke Sönksen

Der Club Deutscher Springreiter, Fachgruppe im DRFV, hat einen Nachruf auf den Olympiareiter und unermüdlichen Equipechef Sönke Sönksen verfasst. Er ist Mitte November im Alter von 86 Jahren verstorben.

Mit nur 14 Jahren war Sönke Sönksen schon siegreich in Aachen am Start, gewann olympisches Silber in Montreal und trat bei 25 Nationenpreisen für Deutschland an. Er war Trainer am DOKR, bei rund 50 Nationenpreisen als Equipechef im Einsatz und agierte als internationaler Richter. Ihm wurde das Deutsche Reiterkreuz in Gold, der Friedensreiterpreis und der Meteor-Preis verliehen.

Der Club Deutscher Springreiter schreibt:

„Lieber Sönke, im Namen der Mitglieder des ,Club Deutscher Springreiter‘ wollen wir uns bei Dir bedanken. Du hast für uns, unseren Sport und vor allem für unsere Pferde immer alles gegeben. Und der Gesellschaft gezeigt, wie toll und einzigartig unser Sport ist. Du bist immer als Vorbild vorausgegangen und hast die Menschen aufgrund deines herausragenden Pferdeverstands, mit einem Mix aus Ernsthaftigkeit und Humor, in die richtige Richtung gewiesen. Es war immer eine Ehre für uns, mit Dir an unserer Seite, als Reiter oder Funktionär sportlich alles zu geben.

Ganz besonders möchten wir Dir aber für deine menschliche, direkte und trotzdem immer ehrliche Art danken. Wir werden Dich vermissen und versuchen, in deinem Sinne den Sport so schön darzustellen, wie du es konntest! Unser tiefes Mitgefühl gilt deiner Familie und nahen Angehörigen.“