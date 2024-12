BBR-Vorstandsmitglied Jan Schulze Niehues berichtet:

„Wir möchten einen Beirat der jungen Berufskolleginnen und Berufskollegen aufstellen. Der Wunsch sich einzubringen ist da und jedem ist klar, dass sich gewisse Dinge verändern müssen. Wir wollen zeigen, dass unser Beruf für pferdegerechte Arbeit steht. Außerdem gibt es mittlerweile so viele wirtschaftliche und technologische Veränderungen, die junge Berufskollegen vor große Herausforderungen stellen. Gemeinsam lassen die sich besser meistern.

Für unseren Beirat möchten wir gern junge Pferdewirtinnen und Pferdewirte, die voll im Beruf stehen, und Pferdewirtschaftsmeisterinnen und -meister bis 35 Jahre ansprechen. Wir wollen sie stärker in die Verbandsarbeit einbinden und zusammen gute Rahmen- und Arbeitsbedingungen schaffen. Wir wollen festgefahrene Strukturen lösen und handlungsschneller werden. Es geht uns darum, in den Austausch zu kommen und ein modernes Berufsbild auf traditioneller Basis zu kommunizieren.

Lasst uns in diesen unsicheren Zeiten zusammenhalten. Und an den Aufgaben arbeiten, Kompetenzen bündeln, ein Ausrufezeichen setzen und uns eine Zukunft schaffen.

Wer motiviert ist, aktiv in unserem engagierten Verband mitzuwirken und Teil unseres neuen Beirats zu werden, die Interessen der jungen Pferdewirtinnen und Pfedewirte, Meister und Auszubildenden zu vertreten und das zukünftige Berufsbild mitzugestalten, kann sich gern per E- Mail an [email protected] bis zum 31. Dezember 2024, melden.

Ich freue mich auf Euch!“