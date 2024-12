Ausbildungsbetriebe Pferdewirt: Gestüt Birkhof

Aktuell kann der Birkhof einen Bundeschampion und einen Vize- Bundeschampion vorweisen. Außerdem die Deutsche Meisterin der Jungen Reiter und sieben S-Dressursieger im ganzen Team inklusive vier Ausbilderinnen und Ausbilder für den Beruf Pferdewirt.

Eine Menge Erfahrungswerte, die den sieben Auszubildenden Pferdewirten in den Fachrichtungen Klassische Reitausbildung, Pferdehaltung und Service sowie Pferdezucht zugutekommt. Das Gestüt Birkhof umfasst rund 100 Pferde und 100 Aufzuchtplätze sowie eine EU-Besamungsstation mit rund zehn Hengsten. Schwerpunkte des Betriebs sind die Zucht, die Aufzucht, Vermarktung und Service sowie die Ausbildung von Pferden und Reitern. Es gibt außerdem einen Pensionsbetrieb sowie regelmäßige Lehrgänge. Die Azubis werden in allen Bereichen des Betriebs eingesetzt, vorrangig in den Schwerpunkten ihrer jeweiligen Fachrichtungen.