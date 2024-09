Pia Casper siegt im ultra-knappen Finale der Deutschen Meisterschaft Junge Reiter Dressur 2024 vor Kenya Schiwerking

Pia Casper und Fair Game gewinnen den Titel bei der Deutschen Meisterschaft Junge Reiter Dressur 2024. In einer haarscharfen Entscheidung setzen sie sich vor Kenya Schwierking und Lana-Pinou Baumgürtel.

Pia Casper aus Donzdorf in Baden-Württemberg hat bei ihrem ersten Start bei der Deutschen Meisterschaft Junge Reiter Dressur den Titel gewonnen. Die 19-Jährige vom Gestüt Birkkof und ihr Hengst Fair Game, der „nebenberuflich“ als Deckhengst tätig ist, war Dritter in der ersten Wertungsprüfung (70,316 Prozent) und gewannen die beiden folgenden. Vor der Kür, der dritten Wertung, rangierte die angehende Sportmanagement-Studentin hinter Kenya Schwierking. Der Kür-Sieg (76,8) mit 0,3 Prozent Vorsprung auf die Niedersächsin brachte letztendlich den Ausschlag zum Titelgewinn.

Pia Casper setzt sich vor Kenya Schwierking im Battle der best friends

Schwierking stammt aus Barver bei Diepholz und ist jenseits des Prüfungsvierecks eine der besten Freundinnen von Pia Casper. Die 19-Jährige lieferte eine konstante Leistung und wurde im Sattel des Niederländers Imani in allen Prüfungen Zweite. Das bescherte ihr am Ende die Silbermedaille der Deutschen Meisterschaft Junge Reiter Dressur.

Imani hat eine prominente „große Schwester“. Der Totilas-Sohn ist Vollbruder der Stute Guinevere. Die hat 2011 Geschichte geschrieben, weil sie das allererste Fohlen von Totilas war, das zur Welt gekommen ist.

Bronze ging an Lana-Pinou Baumgürtel aus Westfalen. Mit der Escolar-Tochter Emma war sie als Siegerin der ersten Wertung in die Deutsche Meisterschaft Junge Reiter Dressur 2024 gestartet. In der zweiten Wertung lief es dann nicht ganz so wie erhofft. Als Dritte in der Kür konnte sie sich aber wieder zurück aufs Podium kämpfen – Bronze.

Lob vom Bundestrainer für die Top-Platzierten

„Pia Casper und der Hengst Birkhof’s Fair Game OLD waren hier in Riesenbeck in der Form ihres Lebens”, sagte Bundestrainer Hans-Heinrich Meyer zu Strohen. „Wir haben hier ganz tolle Paare bei den Jungen Reitern gesehen, die sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert haben. Ich wünsche mir, dass wir auf den Leistungen aufbauen können und die drei Erstplatzierten auch für zukünftige große Aufgaben beim Preis der Besten oder für die Europameisterschaften zur Verfügung stehen.“

Endergebnis Deutsche Meisterschaft Junge Reiter Dressur 2024