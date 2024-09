Leni-Sophie Gosmann siegt im rein rheinischen Podium bei Deutschen Meisterschaften Pony-Dressur 2024

Das Podium bei den Deutschen Meisterschaften der Pony-Dressurreiter bestand aus drei Reiterinnen aus dem Rheinland. Leni-Sophie Gosmann gewann die Goldmedaille.

Leni-Sophie Gosmann gelang beinahe ein Durchmarsch zum Titel bei den Deutschen Meisterschaften Pony-Dressur 2024. In der ersten Wertungsprüfung wurde sie mit Diamantini EA WE Zweite hinter Madlin Tillmann. Die nächsten beiden Wertungen, eine L**-Dressur, die sie mit 75,024 Prozent gewann und die L**-Kür zum Abschluss sahen sie auch als Siegerin (77,525). „Zu der Musik zu tanzen, macht mir und meinem Pony Diamantini EA WE am meisten Spaß, das beste Reitgefühl hatte ich aber in der zweiten Wertungsprüfung – das war einfach toll“, so die neue Deutsche Meisterin Leni-Sophie Gosmann.

Gold, Silber und Bronze fürs Rheinland

Das Rheinland dominierte die Prüfungen der Deutschen Meisterschaften Pony-Dressur. Silber ging an Madlin Tillmann mit Mister Prime Time, die in der zweiten Wertung mit einem halben Punkt Abstand Dritte geworden war. Die Kür beendete sie als Zweite.

Über die Bronzemedaille freute sich Hanna Sofie Clauberg mit Dacapo B NRW. Das Paar war zweimal Dritte, in der zweiten Wertungsprüfung wurden sie Zweite.

Caroline Roost, Nachwuchstrainerin der Ponyreiter, bilanzierte nach der DJM positiv: „Ich bin sehr stolz darauf, dass die Reiterinnen, die jetzt Platz eins bis drei belegen, ihre Leistungen so konstant über die Saison abrufen konnten und zum Abschluss nochmal belohnt werden. Ich blicke jetzt aber auch voller Vorfreude auf die anstehenden Lehrgänge im Herbst/Winter. Es gibt in den Reihen der Ponyreiter einige neue Talente, auf deren Entwicklung ich gespannt bin.“

Endergebnis Deutsche Meisterschaften Pony Dressur 2024