Weishaupt der Jüngere, Maximilian, siegt im Großen Preis von Donaueschingen

Maximilian Weishaupt macht das Maximale aus dem Großen Preis von Donaueschingen 2024. Er siegt mit Omerta Incipit, die als nicht ganz einfaches Pferd vor acht Jahren in seinen Stall gekommen war.

­Die Letzten werden die Ersten sein … Maximilian, Max, Weishaupt hat den Großen Preis von Donaueschingen gewonnen. Im Schlosspark beim S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg-Gedächtnispreis war kein anderer so schnell im Stechen wie der jüngere Bruder von Olympiareiter Philipp Weishaupt. Gesattelt hatte Weishaupt die bayerische Stute, der er 2021 die Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften zu verdanken hatte, DSP Omerta Incipit.

49 Paare waren zum Abschluss des Traditionsturniers an den Start gegangen im Großen Preis von Donaueschingen. Sieben davon schafften es in Stechen. Vier dieser verflixten Sieben blieben in diesem letzten Parcours der 2024er Auflage des Turniers im Schlosspark von Donaueschingen ohne Abwurf. Das erhöhte den Druck auf den letzten Starter. Und das war Max Weishaupt. Mit fehlerfreien 44,22 Sekunden war er im Sattel der Levisonn-Tochter Omerta Incipit schneller als der bis dahin führende Niederländer Hendrik-Jan Schuttert mit dem neunjährigen Kailon v. Etoulon (45,08). Dritte wurde die französische Mannschafts-Olympiasiegerin Penelope Leprevost, die den zehnjährigen Ehning Flamingo nach Donaueschingen mitgebracht hatte 45,92).

Acht-Jahre-Kombination gewinnt Großen Preis Donaueschingen

Die 13-jährige Omerta Incipit kam mit fünf Jahren in den Stall Weishaupt. Das ist acht Jahre her. Besitzer ist noch immer ihr Züchter Karl Gruber. Der erlebte den Triumph seiner Schimmelstute live vor Ort. Für den Zweitplatzierten Kailon war der zweite Platz im Großen Preis von Donaueschingen sein bisher größter Erfolg. „Mein Onkel hat Kailon gezüchtet, mein Cousin hat ihn bis 1,30-Meter-Springen ausgebildet und dann habe ich ihn übernommen. Ich bin sehr stolz auf ihn“, freute sich der Niederländer Schuttert. „Er ist erst seit einigen Monaten auf diesem Niveau unterwegs und wird Schritt für Schritt immer besser.“

Ergebnis Großer Preis von Donaueschingen 2024