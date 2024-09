Finja Mayleen Neubauer nach Stechen gegen Ava Ferch Deutsche Meisterin Pony Springen 2024

Die alte Deutsche Meisterin Pony Springen ist auch die neue: Finja Mayleen Neubauer gewinnt den Titel nach 2023 zum zweiten Mal. Beinahe hätte es Ava Ferch geschafft.

Immer unter den Top 10 und am Ende die bessere im Stechen: Mit diesem Erfolgsrezept ist Finja Mayleen Neubauer deutsche Meisterin Pony Springen geworden. In allen drei Wertungsprüfungen unterlief ihrem Pony Sucato kein Springfehler. Ein Kunststück, das neben der für Westfalen an den Start gehenden Schülerin nur noch einer Kombination aus Bayern gelang: Ava Ferch und Cookie dough. Die beiden waren ebenfalls bis zum zweiten Umlauf der dritten Wertungsprüfung auf null Fehler abonniert.

Zwei im entscheidenden Stechen

Also musste das Stechen entscheiden, wer Deutsche Meisterin Pony Springen 2024 wird. Titelverteidigerin Finja Mayleen Neubauer war nicht nur schneller, sondern blieb auch fehlerfrei. 42,67 Sekunden waren es für die Vorjahressiegerin, Ava Ferch musste zwei Abwürfe in Kauf nehmen und war auch noch etwas langsamer. Damit war die Mission Titelverteidigung gelungen. Ava Ferch gewann Silber. „Finja Mayleen Neubauer hat hier super Runden abgeliefert, da hat man einfach gesehen, dass sich Routine auszahlt“, so Peter Teeuwen Nachwuchstrainer der Ponyreiter und Jungen Reiter.

Als einzige Reiterin, der in vier Springen nur vier Strafpunkte aufs Konto kamen, gewann Jona Jolie Schwamborn mit Mylord Manolito Bronze.

Endergebnis Deutsche Meisterschaft Pony Springen 2024