Paderborn: Großer Preis von OWL an Kolumbianer Ruben Arroyave

Seit drei Monaten trainiert er in Deutschland, jetzt gelang ihm der erste große Sieg: Der Kolumbianer Ruben Arroyave ließ im Stechen des Großen Preis von OWL in Paderborn zehn Paare hinter sich. Auch der Deutsche Meister hatte das Nachsehen.

Im beschaulichen Ost-Westfalen-Lippe treffen sich zum allmählichen Ausklang Jahr für Jahr die Springreiter auf dem Schützenplatz. Nicht zum Schießen, sondern zum Reiten auf CSI2*-Niveau bei der OWL Challenge in Paderborn.

Im 1,45 Meter Großen Preis schafften es elf Paare ins Stechen. Sieben davon blieben ohne Abwurf. Am schnellsten war der 48-jährige Kolumbianer Ruben Arroyave mit seiner zwölfjährigen Zangersheider Stute Valeska Z v. Van Gogh. 32 Hundertstelsekunden langsamer als Arroyave war der Deutsche Meister Patrick Stühlmeyer aus Mühlen. Platz zwei für ihn und den Hannoveraner Wallach Carloumino PS, ein Sohn des Weltklasse-Hengstes London.

Platz drei ging an Hans Thorben Rüder aus Greven mit seiner Stute Courage v. Captain Fire vor Markus Renzel, dessen Lemar an seine Leistungen der Vorwochen – u.a. Zweiter im Großen Preis von Münster beim Turnier der Sieger – anknüpfen konnte.

Wer ist Ruben Arroyave?

Ruben Arroyave, der im Rahmen der OWL Challenge Paderborn am Samstag in der Mittleren Tour siegreich war, ist 48 Jahre alt. International ist der Kolumbianer seit 2014 im Springsattel erfolgreich. Sein bislang größter Championats-Erfolg war Platz drei bei den Bolivarian Games in Südamerika. Immer wieder hat er Trainingsaufenthalte in Europa auch für Turnierstarts genutzt. Mittlerweile nimmt er Platz 214 der Weltrangliste ein. Damit ist er aktuell der vierterfolgreichste Springreiter seines südamerikanischen Heimatlandes. Seit etwa drei Monaten trainiert er im Stall von Heinrich Engemann in Deutschland. Engemann, ehemaliger Co-Bundestrainer der deutschen Springreiter betreut. 2021 übernahm er das Training der kolumbianischen Springreiter als deren nationaler Trainer.

Heinrich-Hermann Engemann und Arroyave kennen sich schon länger. Seit elf Jahren um genau zu sein. Engemann sagt über den Kolumbianer, er sei ein „echter Pferdemann“.

Championat von Paderborn bei OWL Challenge in die Niederlande

Das am höchsten dotierte Springen am Samstag hatte die Niederländerin Amanda Slagter mit dem schnellsten der 22 (!) Nullfehlerritte für sich entschieden. Insgesamt gingen 62 Pferde in diesen Parcours mit zwölf Hindernissen und 15 Sprüngen. Slagter setzte sich mit der Chacco-Blue-Tochter Cornet Blue PS vor den Italiener Lorenzo Argentano und Dakato Blue Girl v. Diarado. Stephan Naber war als Dritter der beste Deutsche in diesem Springen. Er ritt Cyber Zirkeline v. Comme il faut.

