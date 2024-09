Sina Knoop – Lokalmatadorin wird Deutsche Meisterin Springen der Jungen Reiter in Riesenbeck

Die Deutsche Meisterin mit der kürzesten Anreise war Sina Knoop. Der Titel bei den Deutschen Meisterschaften der Jungen Reiter Springen war der Riesenbeckerin nicht zu nehmen.

Die neue Deutsche Meisterin der Jungen Reiter Sina Knoop stammt aus Hörstel. Und nicht nur sie ist 100% „made in Riesenbeck“, ihr Pferd Cayman K ist es auch. Das K im Namen des OS-Wallachs steht nämlich für Knoop. Niklas Knoop ist der Züchter. Als Riesenbeckerin reitet Sina Knoop für den Reiterverein Riesenbeck. Außerdem ist sie amtierende westfälische Meisterin ihrer Altersgruppe.

Sina Knoop und Cayman K v. Cristallo war mit 4,18 Strafpunkten aus den ersten beiden Wertungen in das Finalspringen gelangt. In beiden Umläufen der dritten Wertung blieb sie ohne weitere Fehler, die das Konto belastet hätten. Am dichtesten war Lasse Nölting mit Chattanooga EP v. Christian der Riesenbeckerin auf den Fersen. 4,78 Fehler waren es bei ihm nach den ersten Wertungen, nur ein Abwurf oder Zeitfehler von Knoop hätten ihm zum Deutschen Meister machen können. Mit Chattanooga war Nölting in diesem Jahr Dritter im U25 Grand Prix in Hagen auf dem Hof Kasselmann gewesen.

Sina Knoop rockt das Finale in Riesenbeck

Romy Rosalie Tietje aus der Nähe von Eckernförde in Schleswig-Holstein schaffte ebenfalls zwei Nullfehlerritte im letzten Springen um die Deutsche Meisterschaft der Jungen Reiter Springen 2024. Cascadino v. Cartani, über seinen Halbbruder Christian ein „Onkel“ von Nöltings Chattanooga EP, beendete die Meisterschaften in Riesenbeck damit mit insgesamt 5,39 Fehlerpunkten, Bronzemedaille. Tietjen war bereits einmal Europameisterschaften geritten. 2019 gewann sie Silber mit der deutschen Children-Mannschaft.

„Sina Knoop hat sich hier von Runde zu Runde steigern können. Sie hat sich keinen großen Druck gemacht, sodass sie gelassen an die Aufgaben gehen konnte, das hat ihr am Ende die Goldmedaille gebracht“, bilanzierte Bundestrainer Peter Teuuwen das Endresultat.

Endergebnis Deutsche Meisterschaften Junge Reiter Springen 2024