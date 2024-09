DJM Riesenbeck – die nächste Generation übernimmt die Zügel, die Alten bauen auf

Stechen? Das Wort ist den Dreien, die in der Altersklasse der Children um den Titel Deutscher Meister 2024 an den Start gingen, schon an der Wiege gesungen worden. Am Ende hatte Brianne Beerbaum die Schärpe über der Schulter.

Nach den drei Wertungsprüfungen auf M*-Niveau in Riesenbeck stand fest, wer auf dem Podium bei den Deutschen Meisterschaften Springen Children stehen würde. Nur die Reihenfolge war noch unklar. Denn Brianne Beerbaum, Lutz Gripshöver jun. und Luisa Charlotte Brocks mussten um den Sieg und die Medaillen ins Stechen. Der Sieg in diesem dritten Wertungsspringen war an Luisa Charlotte Brocks gegangen, aber um die Meisterschaft gab es eben ein Extra-Stechen.

Den Auftakt machte Brianne Beerbaum, begleitet auf dem Abreiteplatz von ihrer Mutter Meredith Michaels-Beerbaum. Mit solch einem Coach lernt man früh, wie man schnell unterwegs ist im Stechen. Mit dem Hannoveraner-Wallach Balotelli musste sie als erste in den Stechparcours. Nach einer fehlerfreien Runde stand die „Richtzeit“ fest: 39,36 Sekunden.

Tolle Kinder, Trainer-Eltern

Auch das Eltern-/Trainerumfeld von Lutz Gripshöver jun. kennt die Linien, die helfen, Zeit zu sparen. Dennoch blieb der Westfale in Riesenbeck 21 Hundertstel langsamer im Sattel des Rheinländers Castellino v. Castellini, Platz zwei.

Nach einem Abwurf von Cordijana stand fest: Bronze geht 2024 bei den Deutschen Meisterschaften Children Springen an Luisa Charlotte Brocks. Auch der Namen Brocks steht für Trainer-Expertise! Gold für Brianne Beerbaum, Silber für Lutz Gripshöver jun.

Die Deutsche Meisterin Brianne Beerbaum war mehr als glücklich mit dem Ausgang der DJM auf der Anlage ihres Onkels Ludger Beerbaum: „Vor dem Stechen war klar, dass ich eine Medaille sicher habe. Dass es jetzt aber die Goldmedaille geworden ist, ist ein Traum. Mein Pferd Balotelli hat so für mich gekämpft, das macht mich unglaublich glücklich“. Komplimente gab es auch von Eberhard Seemann, Nachwuchstrainer der Junioren und Children: „Alle, die hier bei den Children an den Start gegangen sind, haben tolle Runden gezeigt. Bereits nach der ersten Wertungsprüfung war klar, dass das Niveau unglaublich hoch ist. Mich lässt das sehr positiv in die Zukunft blicken“.

Ergebnis Deutsche Meisterschaften Children Springen 2024