Mensch des Monats: Karin Dietrich trotzt ihrem Handicap Skoliose

Mit 62 Jahren kümmert sich Karin Dietrich mit ganz viel Herzblut um die Galopper in Iffezheim und steigt auch noch selbst in den Rennsattel – trotz Skoliose

Wenn Karin Dietrich aus Iffezheim sagt, ihr Beruf sei ihre Berufung, glaubt man ihr jedes Wort. Die 62-Jährige ist ehemalige Amateur-Rennreiterin mit Trainerlizenz – und heute eine der wichtigsten Mitarbeiterinnen im Iffezheimer Trainingsquartier von Gordan Batistic. Sie ist die erste morgens im Stall (4.30 Uhr) und meist die letzte, die abends das Licht löscht. Sie kümmert sich mit allem, was sie hat, um die Pferde, momentan um 16 Vollblüter. Vormittags geht es mit den Kolleginnen und Kollegen auf die Rennbahn zum Training. Auf drei bis fünf Pferden sitzt sie jeden Tag. Das Lebensgefühl im Sattel sei unbeschreiblich, betont sie. Und das Schönste für sie früh morgens beim Betreten des Stalls sei, wenn alle gesund sind und alles in Ordnung ist. „Dann geht der Tag gut los.“ Die Pferde seien ihr Lebensinhalt, wie eine Familie. „Sie wissen, wie es einem geht. Wenn die Pferde zufrieden sind, bin ich es auch.“

Skoliose: Einschränkungen bei der Stallarbeit

Dabei wurde der gelernten Pferdewirtin eigentlich abgeraten vom Reiten. Sie leidet seit Geburt an Skoliose, eine krankhafte Verkrümmung der Wirbelsäule. „Da wurde mir gesagt: ,Mach ja nichts mit Pferden, das ist gefährlich‘”, erinnert sie sich. Seit einigen Jahren macht sich die Erkrankung (auch bedingt durch die körperliche Arbeit) bemerkbar. „Ich kann hüpfen, tanzen und springen, nur der aufrechte Gang geradeaus macht mir Schwierigkeiten, das sieht eben aus wie bei Dinner for One. Das Ausmisten fällt mir dadurch etwas schwer, aber beim Reiten stört es mich überhaupt nicht.“

Ihren Job mit den Pferden wollte sie trotz allem nie aufgeben. Sie arbeitet schon seit 1977 im Galopprennsport. Angefangen hat sie in Leipzig, eine Ausbildung bei Monika Münch absolviert und bis 1997 als Galoppreiterin und nach der Wende als Trainerin gearbeitet. Dann zog sie nach Iffezheim (Baden- Württemberg) und ist seit zwei Jahren nun als Futtermeisterin bei Gordan Batistic tätig. „Ich kann mich zu 120 Prozent auf Karin verlassen. Sie ist immer da, egal zu welcher Uhrzeit“, so ihr Arbeitgeber. Besondere Auszeichnung Karin Dietrichs Engagement wurde letztes Jahr mit den „Stable Staff Award 2023“ des Deutschen Galoppvereins ausgezeichnet. Eine Freundin hat sie ohne ihr Wissen bei der Publikumswahl angemeldet. „Es war unheimlich aufregend und berührend. So müssen sich Schauspieler fühlen, wenn sie den Oscar bekommen“, so die 62-Jährige. Der Gewinn: ein Reisegutschein über 2500 Euro. Den will sie nächstes Jahr mit der Freundin einlösen. Das Ziel: Schottland, Loch Ness. „Und ich komme erst wieder, wenn ich Nessie gesehen habe“, sagt sie und lacht – weil sie weiß, dass ihre Kollegen sie früher oder später wieder zurückholen würden. Der SWR hat Karin Dietrich bei der Arbeit in Iffezheim besucht.