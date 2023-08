DJM München: Spring-Titel an Knack, Merschformann, Beerbaum und Neubauer

Nicht nur in der Dressur, auch im Parcours bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in München-Riem wurde es zum Schluss nochmal richtig spannend.

Den ersten Titel auf dem Hufeisenplatz, wo die Springreiter ihre Meister gesucht und gefunden haben, holte Alia Knack bei den Jungen Reitern. Sie hatte den elfjährigen Clifton D’Argilla Z mit nach München gebracht. Die beiden gewannen die erste Wertungsprüfung und waren Vierte in der zweiten. Im Finale hatten sie dann einen Abwurf im ersten Umlauf und öffneten der Konkurrenz das Tor damit ein Stück weit. Aber Alia behielt die Nerven. Mit einer fehlerfreien Runde im zweiten Umlauf besiegelte sie ihre Meisterschaft.

„Mein Pferd war das ganze Wochenende super drauf“, freute sie sich später gegenüber der FN. „Er hat noch nicht viel Erfahrung über diese Höhen, aber wie er das hier gemacht hat – ich könnte nicht stolzer auf ihn sein.“

Mit dem Sieg im Finalspringen holten Eske Sophie Schierhold und ihre neunjährige Chalyna die Silbermedaille ins Weser-Ems-Gebiet.

Für den Landesverband Hannover waren Lasse Nölting der ebenfalls erst neunjährige Javall Ryal K angetreten. Sie hatten die Goldmedaille schon vor Augen. Doch in der letzten Runde passierte ihnen an der Mauer ein Fehler, Bronze.

Ponyreiter

Heute am Sonntag waren die Ponyreiter die ersten Finalisten. Finja Mayleen Neubauer und Sucato waren heute die besten in dem anspruchsvollen (Pony-)M** Parcours mit zwei Umläufen und sicherten sich damit auch Gold in der Gesamtwertung.

Silber ging an Antonia Häsler aus Sachsen im Sattel von Berkzicht Rob, Bronze an Leonie Pander im Sattel ihrer bewährten Indimill A. Letztere waren ja schon Preis der Besten Siegerinnen geworden und außerdem bestes Deutsches Paar bei der Euro.

Children

Es sieht ganz danach aus, als würde der Name Beerbaum auch weiterhin einen klangvollen Namen im Parcours haben. Dafür sorgt vor allem Brianne Beerbaum, Tochter von Markus und Meredith Michaels-Beerbaum, die unverwechselbar das Kind ihrer Eltern ist, wenn man sie reiten sieht. Und erfolgreich ist sie auch. Nach Mannschaftsgold mit dem Children-Team bei der Europameisterschaft wurde es nun der Deutsche Meister-Titel in München. Partner des Erfolgs war erneut der 17-jährige Holsteiner Wallach Carlucci v. Calido. Er ist quasi ein Meistermacher, denn ehe er Lehrpferd für Brianne wurde, trug er schon Mynou Diederichsmeier zum DM-Titel der Amazonen in Balve.

Nicht nur Brianne, auch die Silber- und Bronzegewinnerinnen vertreten den Landesverband Hannover – und kommen sogar aus einem Haushalt: die Schwestern Laura und Emma Hertz-Eichenrode. Laura ritt auf Forever zu Silber, ihre Schwester mit Vienna zu Bronze.

Junioren

Das Finale der Junioren war eine Springprüfung Klasse S** mit zwei Umläufen. Nach konstant guten Leistungen schon in den Tagen zuvor reichte Max Merschformann aus Westfalen ein zweiter Platz im Finale für den Sprung aufs oberste Treppchen.

Silber blieb im Land dank Ava Ferch mit Chacco-Mo. Für Ava war es eine damit eine sehr erfolgreiche DJM-Premiere bei den Junioren.

Über Bronze durfte sich Mathies Rüder aus Schleswig-Holstein freuen.