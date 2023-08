DJM München: Dressurtitel an Mercker, Collin, Ruppert und Lang

Die Olympiareitanlage in München-Riem bot einmal mehr den würdigen Rahmen für die Deutschen Meisterschaften der Nachwuchsreiter in Dressur- und Springsattel. In der Dressur gab es einige Favoritensiege – aber auch Überraschungen.

Überraschend war beispielsweise, dass die Einzeleuropameisterin Rose Oatley und ihre wunderbare Stute Sommernacht am Ende „nur“ Silber mit nach Hause, also in ihrem Fall nach Schleswig-Holstein nahmen. Die beiden waren als Favoriten angetreten und hatten die ersten beiden Wertungsprüfungen gewonnen. Doch heute in der abschließenden Kür lief es nicht hundertprozentig rund, Rang neun nach Unstimmigkeiten in der Galopptour und damit in der Gesamtwertung das zweithöchste Treppchen.

Ganz oben stand dank dreier konstant guter Runden, die sie allesamt auf Platz zwei abschloss, Josephine Ruppert aus Bayern im Sattel ihrer Belissimo M-Tochter Bella Donna. Sie waren Dritte in allen drei Wertungsprüfung und setzten damit auf ihren Triumph mit der Mannschaft bei der Europameisterschaft in Kronberg noch einen drauf.

„Es war mein Jahresziel, hier bei der DJM in der Kür an den Start gehen zu dürfen. Jetzt als Deutsche Meisterin nach Hause zu fahren, kann ich selbst kaum glauben“, freute sich die 16-Jährige gegenüber der FN.

Die Bronzemedaille ging an Clara Paschertz und Danubio. Das Paar, das ja schon zweimal Mannschaftseuropameister bei den Children war und dort auch diverse Einzelmedaillen einheimste, lief heute in der Kür zu großer Form auf: Sieg mit 79,075 Prozent und damit ein Platz auf dem Treppchen für die beiden aus Cloppenburg.

Junge Reiter

Jana Lang und der KWPN-Wallach Baron sind schon lange ein erfolgreiches Team und waren dieses Jahr Zweite mit der Mannschaft bei der EM und zweimal Dritte in der Einzelwertung. In München legten sie nun noch eine Schippe drauf. Sieg in der ersten Prüfung, Platz zwei in der FEI-Einzelaufgabe und dann gestern noch einmal der Triumph in der Kür bedeuteten Gold für die Bayerin und ihren 17-jährigen Johnson-Sohn. Eine überglückliche Lang: „Er ist so ein Kämpfer und einfach mein Champion!“

Silbermedaillengewinnerin wurde die Hamburgerin Allegra Schmitz-Morkramer im Sattel ihres Lifestyle. Sie war Zweite in der Mannschaftsaufgabe gewesen, hatte die Einzelaufgabe aber gewonnen. Doch in der Kür reichte es nur für Rang neun und damit nicht für den Titel.

Die Plätze vier, vier und zwei bescherten Anna Derlien aus Niedersachsen und ihrer Stute Holly Golightly am Ende die Bronzemedaille.

Ponyreiter

Sie hatte dieses Jahr schon von der Euro drei Goldmedaillen mit nach Hause gebracht, nun kommt noch eine weitere von ihren letzten Deutschen Meisterschaften im Ponysattel hinzu. Die Rede ist von Lilly Marie Collin, die mit ihrem Ponyhengst Cosmo callidus keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen ließ. Sie gewann alle drei Wertungsprüfungen, die Kür heute mit satten 85,125 Prozent.

Nach dreimal Rang zwei war auch die Entscheidung um die Silbermedaille eine klare zugunsten der Rheinländerin Sophie Schmitz-Heinen mit Carleo Go.

Bronze sicherte sich EM-Gold-Teamkollegin Mia Allegra Lohe aus Düsseldorf im Sattel von Tovdal’s Golden Future Imperial.

Bundesnachwuchschampionat

International gibt es die Kategorie „Children“ für die U14-Jährigen. Für die nationalen Medaillen reiten die Teenies ein Finale, das es wirklich in sich hat. Es wird nämlich mit Pferdewechsel ausgetragen. Geritten werden allerdings die FEI Children-Aufgaben, die den Anforderungen einer Dressurreiterprüfung Klasse L entsprechen. Im Finale gibt es eine Sonderaufgabe

Das Finale erreichten Vivianne Mercker auf Belladonna, Leni-Sophie Grosmann mit Golden Girl und Marie Bernhard im Sattel von For Rock G. Vivianne und Marie hatten in diesem Jahr auch zur Mannschaft gehört, die EM-Gold in Kronberg gewann.

Die Entscheidung war am Ende sehr eindeutig. Vivianne erhielt sowohl mit ihrer eigenen Stute als auch mit den Pferden ihrer Mitstreiterinnen die höchsten Wertungen. Leni-Sophie war mit allen Pferden Zweite und Marie schloss sich jeweils auf Rang drei an.

Alle Ergebnisse von den Deutschen Jugendmeisterschaften in München-Riem sind hier zu finden.