Zürich: Erster internationaler Kür-Sieg für Franziska Stieglmaier

Okay, es waren auch nur noch vier Paare am Start in der Grand Prix-Kür beim CDDI4* in Zürich, trotzdem war der Sieg ein toller Abschluss für Franziska Stieglmaier und ihren Samurai.

Im Grand Prix hatten Franziska Stieglmaier und Samurai ein bisschen Pech gehabt. Der zwölfjährige Hannoveraner musste kurz nach dem Angaloppieren Ballast loswerden und zog es vor, das im Stehen zu tun. Danach war ein bisschen der Wurm drin bei den beiden.

Heute in der Kür klappte aber vieles schon ziemlich gut und am Ende konnten sie sich mit 74,920 Prozent über einen neuen persönlichen Rekord freuen. Es war übrigens die dritte Kür der beiden – in der ersten waren sie Dritte, in der zweiten Zweite und nun in der dritten Erste …

Zweiter wurden Gilles Ngovan und Zigzag mit 73,040 Prozent für die Schweiz. Rang drei holten Pablo Gómez Molina und Ulises de Ymas nach Spanien (73,205). Das Schlusslicht bildeten die Kanadierin Jill Irving und Delacroix mit 67,510 Prozent.

Weitere Ergebnisse von den Zürich Dressage Masters finden Sie hier.