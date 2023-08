Morgan Barbançon vorn in der Weltcup-Kür von Wierzbna Bialy Las, Netz Zweiter

Gestern im Grand Prix des Weltcup-Turniers im polnischen Wierzbna Bialy Las hatte noch Raphael Netz die Nase vorn gehabt. Heute in der Kür drehte Morgan Barbançon den Spieß um.

Die Französin und ihr langjähriger Erfolgspartner Sir Donnerhall II gewannen die Grand Prix Kür mit 77,845 Prozent. Das ist eines der besten Ergebnisse, das die vierfachen Weltcup-Finalisten zuletzt erzielen konnten.

Raphael Netz und sein KWPN-Wallach Great Escape Camelot v. Johnson kamen auf 76,830 Prozent in ihrer ersten Weltcup-Wertung. Damit kamen sie diesmal nicht ganz an die 77,380 Prozent aus der Weltcup-Kür in Rotterdam heran, wo sie Dritte geworden waren.

Rang drei ging an Justina Vanagaite auf Nabab. Die Litauerin und ihr belgischer Sir Donovan-Sohn hatten zu den positiven Überraschungen beim diesjährigen Weltcup-Finale gezählt und sammelten diesmal 73,490 Prozent.

Insgesamt waren 14 Paare bei der Weltcup-Etappe in Polen am Start. Alle Ergebnisse finden Sie hier.