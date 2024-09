Turnier der Sieger: Marc Houtzager stürzt am Samstag und siegt am Sonntag

Es war ein langer Weg zu den gut 26.000 Euro Siegprämie beim Großen Preis des Turniers der Sieger in Münster. Ein Umlauf, die besten zehn Paare daraus qualifiziert für den zweiten Umlauf. Dann ein Stechen aller Nullfehlerritte – in diesem Fall drei. Turnierchef Hendrik Snoek hatte sich vorab für den „kleinen Bürokratiefehler“ entschuldigt, der sich in die Ausschreibung geschlichen hatte.

Marc Houtzager und Sterrehof’s Dante mussten als erstes Paar ins Stechen. Am Abend zuvor war der 53-Jährige mit Calimero im Stechen gestürzt. Spuren hat das aber augenscheinlich nicht hinterlassen. Äußerlich so und so nicht, aber auch nicht mental. Houtzager musste Druck auf die beiden anderen Konkurrenten aufbauen. Mit einer fehlerfreien Runde in 39,73 Sekunden gelang ihm das als erster Starter im Stechen.

Wohl auch dem Alter des Pferdes geschuldet, ließ Markus Renzel es mit Lemar eher ruhiger angehen (0/43,35). Der von Pikeur-Chef Wolfgang Brinkmann selbst gezüchtete Los Angeles-Sohn ist erst neun Jahre alt. Markus Renzel sagte anschließend: „Ich freue mich, als hätte ich gewonnen. Ganz einfach, weil nun alle sehen konnten, was für ein Pferd Pikeur Lemar ist, und das schon jetzt mit neun Jahren. Ich habe ihn seit einigen Jahren und habe ihn selbst ausgebildet – das macht mich stolz. Er ist wie ein Mensch für mich – wie ein Freund.“

Eiken Sato und der 13-jährige Chacco-Blue-Sohn Chadellano Jra hatten einen Abwurf – Platz drei für den Olympiareiter aus Japan.

Turnier der Sieger oder Calgary?

Marc Houtzager und Dante blicken auf erfolgreiche Wochen zurück. Wenige Wochen vor den Olympischen Spielen hatte das Paar vor heimischem Publikum den Großen Preis in Rotterdam gewonnen. „Nun hat sie erst einmal sechs Wochen Pause“, verriet Houtzager. Und noch etwas gab er Preis – er hatte auch mit einem anderen Turnier geliebäugelt, wo es ein Vielfaches des Preisgelds zu gewinnen gab. „Ich musste mich entscheiden, ob ich mit ihr in Münster oder Calgary reiten möchte, denn beides wäre zu viel geworden. Aber Münster ist eines jener Turniere, die mit so viel Liebe gemacht werden – diese Turniere gibt es immer seltener. Darum kommen wir Jahr für Jahr hierher, und darum sollte mein bestes Pferd auch hier an den Start gehen.“

Ergebnis Großer Preis von Münster, Turnier der Sieger 2024

