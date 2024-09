Global Champions Tour: ein „wahrgewordener Traum“ für Victor Bettendorf

Die Global Champions Tour-Saison neigt sich dem Ende. In Rom, die 14. von 16 Stationen, hat sich Victor Bettendorf einen Lebenstraum erfüllt. Janne Friederike Meyer-Zimmermann sicherte sich einen Platz auf dem Siegertreppchen.

Austragungsort der 14. Global Champions Tour-Station in Rom war der „Circus Maximus“, die größte antike Wettkampfstätte im alten Rom. Janne Friederike Meyer-Zimmermann hatte für den Großen Preis ihren belgischen Wallach Messi van’t Ruytershof gesattelt. Im Stechen schafften sie eine Nullfehlerrunde, waren aber vergleichsweise langsam unterwegs (0/39,76). Platz drei in der Endabrechnung.

In geradezu atemberaubender Geschwindigkeit sauste der Luxemburger Victor Bettendorf mit seiner französischen Stute Foxy de la Roque v. Armitages Boy über die Ziellinie: 34,07 Sekunden, fehlerfrei und der Sieg. Sein erster in einem Global Champions Tour-Springen. „Es ist ein wahrgewordener Traum“, so Victor Bettendorf. „Ich denke, ich werde ein paar Tage schlafen müssen, um diesen Sieg zu realisieren. Ich war schon froh, mich für den Grand Prix qualifiziert zu haben, wenn man die Starterliste sieht. Von einem Sieg habe ich also nicht einmal geträumt. Normalerweise schaue ich mir diese Sendungen im Fernsehen an. Ich hätte nie davon geträumt, an so einer Show teilnehmen zu dürfen – deshalb ist es schon ein bisschen seltsam, dass ich dort sein werde.“

Ebenfalls schnell und ohne Makel behauptete sich der Franzose Simon Delestre mit dem niederländischen Hengst I Amelusina v. Dexter an zweiter Stelle (0/37,51).

Christian Kukuk setzte in Rom auf die zehnjährige niederländische Stute Just Be Gentle v. Tyson. Als erste Teilnehmer am Stechen kassierten die beiden einen Fehler in 35,38 Sekunden. Platz vier. „Es ist unglaublich, welche Leistung Just Be Gentle Woche für Woche und Grand Prix für Grand Prix bringt“, lobte Christian Kukuk sein Pferd.

Der Parcours hatte es in sich: Acht der 37 gestarteten Paare gaben auf. Nur sechs erreichten nach fehlerfreiem Umlauf das Stechen.

GCT-Ranking

Das Ranking der Global Champions Tour führt Christian Kukuk mit 242 Punkten an. An zweiter Stelle folgt der für Österreich startende Max Kühner (234). Janne-Friederike Meyer-Zimmermann ist mit 216 Punkten Dritte. Die nächste Station wird in Marokkos Hauptstadt Rabat (18.-20. Oktober) ausgetragen. Das Finale findet in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad (20.-23. November) statt.

