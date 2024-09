Dressurweltcup: Raphael Netz Zweiter

Der Dressurweltcup der Westeuropa-Liga startet erst im Oktober in die neue Saison, aber für die Zentraleuropa-Liga gab es jetzt schon Punkte in Polen. Die sammelte unter anderem Raphael Netz.

Vier deutsche Paare waren zum Dressurweltcup ins polnische Wierzbna Bialy Las gereist. Das beste waren Raphael Netz mit Great Escape Camelot. Netz, der sich Anfang des Jahres selbstständig gemacht hat, wurde Zweiter hinter der für Polen startenden Litauerin Sandra Sysojeva mit Maxima Bella.

Sandra Sysojeva war schon bei den Olympischen Spielen in Paris im Gespräch. Sie hatte mit der Oldenburger Stute Maxima Bella nicht nur das mit acht Jahren jüngste Pferd im Wettbewerb gestellt, sondern auch mit Platz 15 in der Kür das beste olympische Dressurergebnis Polens aller Zeiten erzielt. Die Millennium-Tochter erhielt für ihre Weltcup-Kür in Polen 79,045 Prozent.

Great Escape Camelot v. Johnson erhielt unter Raphale Netz 76,42 Prozent. Auch auf den beiden weiteren Plätze behaupteten sich deutsche Paare. Fabienne Müller-Lütkemeier und der Vitalis-Nachkomme Valesco folgten mit knappem Abstand auf dem dritten Platz (76,335). Vierter wurde der im dänischen Vejle lebenden Maik Kohlschmidt mit der dänischen Stute Pasadena (74,407). Das deutsche Quartett vervollständigte auf dem siebten Platz Hendrik Lochthowe mit dem Hannoveraner Rugby v. Rassolino (71,365).

Hier finden Sie die Ergebnisse der Dressurweltcup Kür in Wierzbna Bialy Las