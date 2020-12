BBR: Jahresplanung 2021

Berufsreiterchampionate, Bundesberufsreitertag, Fortbildungen und Infotage: Die Jahresplanung der Bundesvereinigung der Berufsreiter (BBR) für das kommende Jahr steht. Alle Termine sind unter Vorbehalt, da die Situation aufgrund der Corona-Pandemie dynamisch bleibt.

Berufsreiterchampionate

15.-18.4. Deutsches Championat der Berufsreiter – Springen – in Bad Oeynhausen

13.-16.5. Deutsches Championat der Berufsreiter – Vielseitigkeit – in Marbach

11.-13.6. Deutsches Championat der Auszubildenden Pferdewirte – Vielseitigkeit – Ostbevern

16.-19.9. Deutsches Championat der Berufsreiter – Dressur ­– in Darmstadt-Kranichstein

—————————————————————————————————————–

21.-23.5. Westdeutsches Championat der Berufsreiter – Dressur – in Haftenkamp

28.7.-1.8. Hessisches Championat der Berufsreiter – Dressur – in Neu-Anspach

6.-8.8. Süddeutsches Championat der Berufsreiter – Dressur – in Marbach

1.-3.10. Norddeutsches Championat der Berufsreiter – Dressur – in Schenefeld

Überregionale Lehrgänge im Vielseitigkeitsreiten

20.-23.9. DOKR/BLZ Warendorf

Schulungen für Auszubildende „Fit für die Abschlussprüfung“

20.-21.1. Deutsche Reitschule Warendorf (Klassische Reitausbildung)

25.-26.1. Deutsche Reitschule Warendorf (Kl. RA)

27.-28.1. Deutsche Reitschule Warendorf (Kl. RA)

1.-2.2. Deutsche Reitschule Warendorf (Kl. RA)

3.-4.2. Deutsche Reitschule Warendorf (Pferdehaltung & Service)

29.3. Hessische Landes Reit- und Fahrschule im Landgestüt Dillenburg (H&S)

30.3. Hessische Landes Reit- und Fahrschule im Landgestüt Dillenburg (Kl. RA)

26.-27.5. Landes-Reit- und Fahrschule im Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt Neustadt/Dosse

9.6. Pferdebetrieb Limbach, Solingen (H + S)

13.-14.7. Landes-Reit- und Fahrschule im Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt Neustadt/Dosse

20.9. Hessische Landes Reit- und Fahrschule im Landgestüt Dillenburg (H+S)

1.11. Hessische Landes Reit- und Fahrschule im Landgestüt Dillenburg (H+S)

29.-30.11. Landes-Reit- und Fahrschule Rheinland, Langenfeld (Kl. RA)

1.12. Landes-Reit- und Fahrschule Rheinland, Langenfeld (H+S)

Bundesweite Informationstage zum Beruf des Pferdewirts

6.2. Landes-Reit- und Fahrschule Rheinland, Langenfeld

n.n. Heidegut Eschede, Eschede

10.4. Reiterzentrum Franken, Ansbach

11.9. Haupt- und Landgestüt Marbach

24.9. Bayerischer Reit- und Fahrverband, München

25.9. Landgestüt Dillenburg

25.9. Landes-Lehrstätte Pferdesport Weser-Ems, Vechta

9.10. Landes-Reit- und Fahrschule im Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt Neustadt/Dosse

16.10. Landgestüt Moritzburg

16.10. Landgestüt Redefin



Eignungstest für angehende Auszubildende im Beruf Pferdewirt

30.10.-21.10. Deutsche Reitschule Warendorf



Berufsreitertage

20.3. Bundesberufsreitertag 2021 in Haßloch



Seminare

Workshop für Auszubildende aller Fachrichtungen mit Dr. Birthe Gärke in Lemwerder, „Kommunikation für Auszubildende“

22.2. Modul 1

22.3. Modul 2

Workshop für Auszubildende aller Fachrichtungen mit Dr. Birthe Gärke in Ansbach, „Kommunikation für Auszubildende“

15.4. Modul 1

20.7. Modul 2

Workshop für Auszubildende aller Fachrichtungen mit Dr. Birthe Gärke in Münster, „Kommunikation für Auszubildende“

27.9. Modul 1

18.10. Modul 2

„BBR-Sattelberater“ mit Tom Büttner an der Deutschen Deutschen Reitschule in Warendorf

3.-5.5. Modul 1

27.-29.9. Modul 2

30.9. Fortbildung „BBR-Sattelberater“ mit Tom Büttner in Warendorf

„Kindgerechter Unterricht“ mit Ulrike Mohr in Bensheim

26.-27.4. Modul 1

17.-18.5. Modul 2

8.3. Online-Seminar „Sportpferdefütterung“ mit Heiner Westendarp



Lehrgänge

14.-16.2. Fortbildung Bewegungstrainer EM in Amelinghausen

16.-18.2. Fortbildung Bewegungstrainer EM in Amelinghausen

Fortbildung zum Bewegungstrainer EM mit Eckart Meyners, Warendorf

15.-18.3. Modul 1

5.-9.7. Modul 2 mit Prüfung

Alle Termine sowie den Jahresbericht 2020/2021 finden Sie unter www.berufsreiter.com