Verdienstabzeichen in Silber für Rolf Eberhardt und Linda Velz

Sie engagieren sich an ganz unterschiedlichen Stellen in Baden-Württemberg rund ums Pferd, haben aber immer die beste Ausbildung von Reitern und Pferden im Sinn. Nun sind Rolf Eberhardt vom Landgestüt Marbach und Pferdewirtschaftsmeisterin Linda Velz mit dem Silbernen Verdienstabzeichen des BBR geehrt worden.

„Ehre wem Ehre gebührt“ – so lautete einer der Programmpunkte im Rahmen des Marbacher Wochenendes. Der Gala-Abend der Veranstaltung mit Sattelkörung und Auktion im „Ländle“ bot einen würdigen Rahmen für zwei besondere Ehrungen, die die Bundesvereinigung der Berufsreiter (BBR) vornahm. Für ihre unermüdlichen Leistungen im Sinne einer guten Ausbildung von Reitern und Pferden wurde Rolf Eberhardt und Linda Velz das Silberne Verdienstabzeichen der BBR verliehen.

Silbernes Verdienstabzeichen der BBR für Linda Velz

Linda Velz ist Pferdewirtschaftsmeisterin und leitet den Reitverein Reutlingen. 1984 begann sie ihre Lehre zur Pferdewirtin bei Franz-Josef Hallerbach in Metzingen. Lange Jahre Bereiterin im Reitstall Schlüsselburg, absolvierte sie die Meisterprüfung zur Pferdewirtschaftsmeisterin erfolgreich. Ihr Wissen gab sie später an ihre bisher einzige Schülerin, Cordula Holz, sehr erfolgreich weiter. Diese ist heute selbst Pferdewirtschaftsmeisterin, kann Erfolge bis Grand Prix verbuchen und ist Trägerin des Goldenen Reitabzeichens.

Linda Velz ist nun seit über 20 Jahren als Ausbilderin und Betriebsleiterin im Reitverein Reutlingen tätig. Außergewöhnliches Engagement und stets ein offenes Ohr für „ihren“ Verein zeichnet Linda Velz genauso aus wie ihre bodenständige und gewissenhafte Art. Stets lebte und lehrte sie den fairen Umgang mit dem Partner Pferd. Das Silberne Verdienstabzeichen der BBR würdigt folgerichtig ihre Verdienste.

Hauptsattelmeister Rolf Eberhardt ausgezeichnet

Die baden-württembergischen Delegierten der BBR, Ulrich Ruopp und Markus Lämmle, zeichneten neben Linda Velz auch noch Rolf Eberhardt aus. Der Hauptsattelmeister ist ein wahres „Eigengewächs“ des Haupt- und Landgestüts Marbach, in dem groß geworden ist. 1970 geboren, schloss er mit 18 Jahren seine Ausbildung in Marbach 1988 ab. Eine zweite Ausbildung mit Schwerpunkt Reiten in der Landesreitschule führte er ebenso erfolgreich zuende. 1993 wurde er stellvertretender Leiter der Landesreitschule. 2001 übernahm er schließlich die Leitung und übte diese Tätigkeit 20 Jahre lang aus.

Heute ist er Leiter des Reitkommandos in Marbach und kümmert sich um die Weiterbildung und Förderung des Bereiterteams. Außerdem gehören zu seinen Aufgaben die Aus- und Weiterbildung von Pferdewirten und Pferdewirtschaftsmeistern. Auch seine Verdienste wurden durch das Silberne Verdienstabzeichen der BBR entsprechend gewürdigt.

Nina Gross