Berufsreiterabend Rheinland-Pfalz/Saarland: Gut abgesichert

Unterrichten und Beritt gehören für die meisten Berufsreiterinnen und Berufsreiter zum Alltag. Umso wichtiger ist es, über die Haftungsrisiken informiert zu sein. Darauf liegt der Fokus beim regionalen Berufsreiterabend Rheinland-Pfalz und Saarland.

Um das Thema „Haftungsrisiken in Reitunterricht und Beritt“ geht es beim Berufsreiterabend Rheinland-Pfalz und Saarland. Am 9. November steht dazu Michelle Leplat von der Kanzlei Plewa und Schliecker ab 17 Uhr in in Aspisheim Rede und Antwort.

Hier geht’s zur Anmeldung zum Berufsreiterabend.