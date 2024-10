Zichorie als natürliche Wurmkur fürs Pferd? Forscher haben es getestet

Resistenzen bei Darmparasiten nehmen zu und bereiten Tierärzten wie Pferdehaltern Probleme. Immer wieder wird nach möglichen Alternativen gesucht. Französische Forscher haben untersucht, ob sich Zichorie als natürliche Wurmkur fürs Pferd eignet.

Würmer bei Pferden können weitreichende Folgen haben. Der Befall mit den häufigsten beim Pferd vorkommenden Fadenwürmern, den Kleinen Strongyliden, äußert sich in vielfältigen Symptomen von Durchfall über Gewichtsverlust bis hin zu Koliken, die in letzter Konsequenz zum Tod des Pferdes führen können. Immer häufiger stößt die Behandlung mit chemischen Entwurmungsmitteln an ihre Grenzen, weil die Parasiten Resistenzen entwickeln. Eine natürliche Wurmkur fürs Pferd, die auch zuverlässig wirkt und Resistenzen vorbeugt, stand daher im Fokus von französischen Wissenschaftlern.

Die erste Studie zu Zichorie als natürliche Wurmkur fürs Pferd

Forschende der Universitäten Tours und Toulouse sowie des Französischen Instituts für Pferde und das Reiten (IFCE) in Saumur haben die Wirkung von Zichorie auf den Wurmbefall bei Pferden getestet. Kulturformen von Zichorie sind beispielsweise Chicorée oder Radicchio. Laborexperimente konnten in der Vergangenheit bereits zeigen, dass Bitterstoffe die Eiausscheidung und die Larvenentwicklung hemmen. Im lebenden Organismus konnte ein solcher Effekt bisher nicht nachgewiesen werden. Zichorie selbst wurde bereits an Wiederkäuern wie Schafen und Ziegen getestet, jedoch noch nicht an Pferden. Hier sahen die Forscher einen Anknüpfungspunkt für ihre Studie.

Der Studienaufbau

Für die Untersuchung wählten die Forscher 20 Anglo-Araber im Alter von zwei Jahren aus, davon sechzehn Stuten und vier Wallache. Jedes der Pferde testeten die Wissenschaftler vor Studienbeginn positiv auf einen mäßigen Wurmbefall mit Fadenwürmern. Eine zehn Pferde große Gruppe weidete über den genannten Zeitraum auf einer Wiese, auf der Zichorie ausgesät war. Eine zweite Gruppe fraß auf einer zweiten Weide mehrheitlich Gräser und wurde herkömmlich mit Pyrantel entwurmt.

So wirkt Zichorie als natürliche Wurmkur fürs Pferd

Zichorie (Cichorium intybus) gilt als Heilpflanze und wird gegen Beschwerden von Leber, Galle und Milz verwendet. Charakteristisch für die Pflanze ist ihr bitterer Geschmack. Dieser entsteht durch Abwehrstoffe in den Blättern, die gegen Fressfeinde schützen sollen. Sie wirken gleichzeitig aber auch toxisch auf Bakterien, Pilze, Würmer und andere Parasiten.

Die natürliche Wurmkur fürs Pferd hemmt die Ausscheidung von Wurmeiern

Die französischen Forscher konnten nachweisen, dass die Pferde, die Zichorie gefressen hatten, bereits nach 15 Tagen wesentlich weniger Wurmeier ausschieden als zuvor. Beim Eizahlreduktionstest (FECR) zeigte sich bei Zichorie eine Wirksamkeit von 85,5 Prozent. Bei den mit Pyrantel behandelten Pferde waren es 99,3 Prozent. Zudem fanden die Forscher in ihren Untersuchungen heraus, dass Zichorie die Larventwicklung der Parasiten einschränkt. Sie schlussfolgern, dass die Beweidung von Zichorie von Pferden eine vielversprechende Strategie ist, um die Cyathostomin-Eiausscheidung zu verringern und die Larvenentwicklung zu hemmen. Das kann dazu beitragen, die Abhängigkeit von synthetischen Wurmkuren zu verringern.

Weiteren Forschungsbedarf sehen die Wissenschaftler darin, wie genau Zichorie gegen die Würmer wirkt und welche Rolle weitere Faktoren wie das Immunsystem im Kampf gegen den Befall spielen.