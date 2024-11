Kommentar von Hannes Müller: Ärmel hochkrempeln

„Wir sind nun in der Phase, in der sich die FN auf einen Präsidenten geeinigt hat. Und wo sich Entscheidungen abzeichnen, die man so deuten könnte, dass sich das ein oder andere positiv entwickelt. Es sind einige tolle Ideen aufgeploppt wie z.B. #doitride und unsere Vergabe des Tierschutzpreises. Diese Ideen sind zu verstehen als Aufgabenstellung, als Schubs, die Ärmel hochzukrempeln. Es ist an uns, unsere Zukunft zu gestalten, und das nicht dem Mainstream zu überlassen. Oder dem lähmenden Schatten, den wir seit Corona übergestülpt bekommen haben.

In meiner Wahrnehmung ist 2024 das Jahr des Aufräumens. Wir müssen uns nun darüber klar werden, was die Themen sind, die wir angehen wollen. Es geht meines Erachtens um das Umfassende. Es geht nicht nur darum, dass wir Reitsport betreiben, sondern ein Teil der Gesellschaft bleiben wollen. Bei den anstehenden Neuwahlen der BBR-Delegierten wollen wir die Jugend mehr einbinden. Wir wollen die Zukunft für die gestalten, die dann übernehmen müssen. Sie müssen gute Grundlagen vorfinden, um ihre Vorstellung vom Pferd in der Gesellschaft platzieren zu können und faire Rahmenbedingungen für den Turniersport zu schaffen. Wir müssen Zukunftsperspektive eröffnen. Eine Reitanlage ist ein analoger Gegenentwurf zur digitalen Welt, ein Biotop und Naherholungsgebiet für gestresste Städter und ein Erfahrungsraum für Kinder.

Wir müssen als Trainer und Ausbilder viel mehr Verantwortung für unsere Reiterinnen und Reiter übernehmen – im Freizeitbereich aber auch im sportlichen Kontext.“