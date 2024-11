Bestätigt: Martin Richenhagen ist neuer FN-Präsident

Heute fand in Warendorf eine außerordentliche Mitgliederversammlung der FN statt. Martin Richenhagen wurde als neuer Präsident gewählt.

Der neue Präsident der FN heißt Prof. Martin Richenhagen. Die FN-Mitglieder haben den 72-Jährigen heute bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gewählt. Zuvor hatte der FN-Beirat Sport ihn als Kandidaten nominiert. Der ehemalige CEO des US-Agrarunternehmens AGCO erhielt 177 Ja-Stimme, acht Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. Notwendig war eine zwei Drittel Mehrheit, um das Amt des Präsidenten übernehmen zu können.

Martin Richenhagen äußerte sich in einer Pressekonferenz nach der Wahl: „Ich habe mit etwas Sorge die Entwicklung der FN beobachtet und bin dann, vor allem von Dressurreitern, gebeten worden zu kandidieren. Nun bin ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und auch überrascht, weil es doch im Vorfeld nicht immer so einfach war.“

Zur aktuellen Lage des Verbandes sagte er: „Die Mitgliederentwicklung ist nicht optimal, aber auch nicht katastrophal. Wir haben eine gesunde Basis, auf der wir in Zukunft wieder wachsen können. Die FN ist ein kerngesundes Unternehmen. Wir müssen das allerdings besser kommunizieren.“

Jetzt gehe es erst einmal darum, zu ermitteln wie sich die Umsätze in den nächsten drei bis fünf Jahren entwickeln und daraus Maßnahmen abzuleiten. Die FN müsse keine Millionen anhäufen. „Wir brauchen eine kleine Reserve und der Rest muss dem Sport zufließen, wie das Projekt ,100 Schulpferde plus‘ beispielsweise. Es gibt noch einiges zu tun, um den Verband auf solide Beine zu stellen.“ Von Personalabbau halte er aktuell nichts, vielmehr möchte er die motivierten Mitarbeiter mehr unterstützen.

In Sachen Hauptstadtbüro unterstützt Richenhagen die schon beschlossene Schließung. „Ein Hauptstadtbüro kann sich eine Organisation leisten, die sehr profitabel ist. Ich fand die Schließung eine sehr gute Maßnahme. Wir brauchen das Geld für den Sport. Ich habe sehr gute Kontakte zu der aktuellen politischen Ebene. Ich kenne Herrn Merz, Frau Merkel, den Bundespräsidenten, Obama, Bush und Trump persönlich. Den Präsidenten von Brasilien genauso wie Herrn Macron. Für einen gewissen Zeitraum brauche ich niemanden, der für mich Lobbyarbeit betreibt.“

Martin Richenhagen: Reitsport frisch positionieren

Auf die Frage, wie er dem negativen Image des Reitsports entgegentreten möchte, sagte er: „Ich möchte den Reitsport wieder frisch positionieren. Es gibt etwa drei Millionen Leute, die Pferde gut finden. Es gibt viel Interesse und ich glaube, der Reitsport ist eigentlich in einem positiven Trend. Wir haben zwar momentan eine kleine Delle, aber wir haben viel Potenzial.“

Richenhagen ist verheiratet und hat drei Kinder sowie sechs Enkelkinder, von denen die ersten Reiter schon in den Startlöchern stehen. Er ist selbst Reiter seit frühen Kindertagen und kam über die Vielseitigkeit zur Dressur. Er ist gelernter Berufsreiter, Fünf Sterne-Dressurrichter, hat studiert und eine eigene Reitanlage mit vielen Schulpferden betrieben. Über die Reiterei ist er in die Wirtschaft und in die USA gewechselt. Seit Ende 2020 ist er im Ruhestand. Aktuell lebt er in Ostbevern – so lange, wie es das Amt des Präsidenten erfordere, betonte er.

Neuer Finanzkurator ist Peter Krause, Präsident des Landesverbands Berlin-Brandenburg. Seine Wahl fiel einstimmig aus.

Der 63-Jährige ist Rechtsanwalt und Steuerberater und im Reitverein Lichtenrade beheimatet. „Ich freue mich, an den Geschicken der FN weiter teilnehmen und Einfluss nehmen zu dürfen“, so Peter Krause. „Ich gehörte zu den größten Kritikern der FN und wurde dann gefragt, ob ich aus der Kritik heraus in die Verantwortung gehen würde. Daher meine Entscheidung, mich zur Wahl zu stellen. Die FN hat es verdient, finanziell stabil dazustehen. Die ersten Schritte werden eine Implementierung eines neuen Software-Programms sein und zeitnah Ziele festzulegen, die man in Zahlen darstellen kann.“

Turbulentes Jahr

Die FN hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Anfang Juli traten der damalige FN-Präsident Hans-Joachim Erbel und Finanzkurator Gerhard Ziegler von ihren Ämtern zurück. Beiden war bei einer Verbandsratssitzung die Entlastung verwehrt worden. Vorangegangen waren lange Diskussionen um Ungereimtheiten in Personalfragen. Außerdem um ein Minus von knapp einer Million Euro in der Haushaltskasse der FN. Etwa eine Woche später verkündete FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach, dass auch er Konsequenzen aus der aktuellen Situation der FN zieht. Er verlässt den Verband im September 2025. Anfang Oktober stand dann schließlich fest, dass sich Martin Richenhagen beim Beirat Sport als Kandidat für den Präsidentenposten gegen Jürgen Meyer durchgesetzt hat.

Für den Posten eines neuen Generalsekretärs gibt es bisher ein paar Bewerbungen und ein paar Ideen, aber keinen konkreten Kandidaten. Martin Richenhagen berichtet, dass die bisherige Zusammenarbeit mit Soenke Lauterbach zuverlässig und angenehm gewesen sei. „Wie lange unsere gemeinsame Zukunft bei der FN andauert, werden wir sehen. Wenn ich Soenke Lauterbach wäre, hätte ich mich bereits um meine berufliche Zukunft gekümmert.“