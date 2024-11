Wie viel Protein benötigt mein Pferd? Das rät der Fütterungs-Experte

Darüber, wie viel Protein ein Pferd benötigt, herrscht immer wieder Unsicherheit. Zum einen sind Proteine wichtig für den Muskelaufbau, zum anderen kann es zu Problemen wie Durchfall oder dicken Beinen kommen, wenn ein Pferd zu viele Proteine aufnimmt.

Diese Frage hat die St.GEORG-Redaktion erreicht: „Ich habe vor kurzem gelesen, dass ein Sportreiter darauf achtet, dass seine Pferde nicht zu viel Protein im Futter haben. Das hat mich verwirrt, da ich dachte, dass Sportpferde Proteine für die Muskeln benötigen. Ich selbst reite Dressur und Springen bis Klasse L. Im Winter bekommt mein Pferd 10 kg Heu am Tag und eine Schaufel Hafer. Wie schätzen Sie diese Ration bezüglich des Proteingehalts ein? An welchen Richtwerten kann ich mich orientieren und was sind proteinreiche Futtermittel?“

Richtwerte, wie viel Protein ein Pferd braucht

„Protein ist nicht gleich Protein, die Verdaulichkeit ist recht unterschiedlich“, erklärt Fütterungsexperte Otfried Lengwenat.“ So muss man bei einem Futter mit einer geringen Verdaulichkeit mehr füttern als bei einem Futter mit einer hohen Protein Verdaulichkeit. Dies ist mit ein Grund, warum wir nicht mehr mit dem Rohprotein oder dem verdaulichen Protein rechnen.“

Dünndarmverdauliches Protein

Man rechnet mittlerweile mit dem dünndarmverdaulichem Protein (pcvXP). Deshalb ist auch der Bedarf als pcvXP in Gramm angegeben. Der Proteinerhaltungsbedarf liegt bei 3 g pcvXP/kg LM 0,75

Ein 600 Kilogramm schweres Pferd hat eine Metabolische Lebendmasse von 121 Kilogramm und benötigt somit 363 g pcvXP.

Proteine im Heu: auf den Schnitt kommt es an

„Dieser Proteinbedarf wird bei guter Heufütterung, kein zu später Schnitt, meistens erreicht. Somit sind keine zusätzlichen eiweißreichen Futtermittel nötig. Häufig wird aber das Heu viel zu spät geschnitten, es ist damit eiweißärmer und das Pferd bekommt nicht ausreichend Protein. Aber nicht nur das Protein, sondern auch die Aminosäuren (kleineste Bausteine des Proteins) sollten in ausreichender Menge gefüttert werden um z.B. die Muskulatur zu erhalten oder aufzubauen. Sehr spät geschnittenes Heu enthält weit weniger Aminosäuren als frühere Schnitte.“

Diese Lücke kann durch hochwertige Proteine ausgeglichen werden, rät der Experte. „Diese sind z.B. im Sojaextraktions- Schrot oder Kartoffeleiweiß enthalten. Es kann aber auch mit reinen Aminosäuren ausgeglichen werden.“

Beispiel: So viel Protein braucht ein 600 kg Pferd bei leichter Arbeit

„Grob kann man sagen, wenn ein 600 Kilogramm schweres Pferd bei leichter bis mittlerer Arbeit 10 Heu (Mitte bis Ende der Blüte, nicht überständig) und 1 bis 1,5 kg Hafer pro Tag sowie ein passendes Mineralfutter bekommt, gut versorgt ist“, lautet das Fazit des Experten.