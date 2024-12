Am 18. Januar geht es für Auszubildende Pferdewirte der Fachrichtung Pferdehaltung & Service in Dillenburg um die Themen: Pferdefütterung, Kundenberatung (Themenschwerpunkt Verladen). Longieren und die individuelle Sitzschulung Dressur zur Sicherung der Reitgrundlagen. Die Lehrgangsleitung haben die Pferdewirtschaftsmeisterinnen Yvonne Kirschbaum-Brill und Maike Hasenjaeger inne.

Auszubildende der Klassischen Reitausbildung können sich vom 29. bis 31. Januar in Warendorf schulen lassen im Springen. Im Detail geht es um Sitz und Einwirkung im Springen. Das rhythmische Überwinden von Sprungfolgen und die Erarbeitung eines Parcours. Sowie um das theoretische Wissen rund um die Springausbildung und die Struktur eines Prüfungsgesprächs.

Vom 3. bis 5. Februar liegt in Warendorf der Schwerpunkt auf der Dressur. Auszubildende sollen in diesem Lehrgang vor allem das feine Reiten auf Kandare und das Aufgabereiten üben. Sitz und Einwirkung in der Dressurarbeit und Grundlagen der beginnenden Versammlung schulen. Sowie das theoretische Wissen rund um die Dressurausbildung und die Struktur eines Prüfungsgesprächs ausbauen.

