Stensbeck-Feier 2022: Ausgezeichnete Pferdeleute

Die besten Absolventen der Pferdewirt- und Pferdewirtschaftsmeisterprüfungen der unterschiedlichen Fachrichtungen wurden nach zweijähriger Corona-Zwangspause erstmals wieder mit großem Bahnhof geehrt.

Bei der Stensbeck-Feier in Warendorf wurden nicht nur die Stensbeck-Plaketten für die herausragenden Prüflinge in der Fachrichtung Klassische Reitausbildung vergeben, sondern auch die Graf Lehndorff-Plaketten in den Fachrichtungen Service und Pferdehaltung sowie Zucht. 30 Pferdewirtschaftsmeister und 142 Pferdewirte konnten sich mit ihren überdurchschnittlichen Prüfungen hervortun.

Die besten Pferdewirtin Fachrichtung Klassische Reitausbildung war Lena Blomberg aus Rietberg. Sie absolvierte ihre Ausbildung beim BBR-Vorsitzenden Hannes Müller an der Deutschen Reitschule und machte ihre Prüfung mit der Note 1,5.

Beste Absolventin bei der Fachrichtung Pferdehaltung und Service war Janina Bohnhardt, die bei Christin Elschner gelernt hat und eine 1,3 machte.

Im Bereich Zucht gab es gleich drei Absolventen mit 1,3: Sheena Dürr (Neustadt Dosse/Ausbilderin: Katrin Kotenbeutel), Sarah Schmidtgen (Lommatzsch/Peter Kunath und Dominique Tiedemann (Doberlug-Kirchhain/Michael Beindorf).

Die beste Pferdewirtschaftsmeisterprüfung Klassische Reitausbildung legte Svenja Renzel aus Bremen mit der Note 1,57 ab.

Thomas Bacher aus Überlingen war bester Meisterprüfling in Sachen Haltung und Service (1,4), und Theresa Lotz legte die beste Meisterprüfung im Bereich Zucht ab (1,37).

Hier die Übersicht aller Geehrten in alphabetischer Reihenfolge (Quelle: FN):

Die Stensbeck-Plakette in Silber erhielten:

Claire-Louise Averkorn (Nottuln)

Niklaas Feilzer (Kamp-Lintfort);

Fabian Hellstern (Reutlingen);

Vera Hufenstuhl (Lindlar);

Thea Jelcic (Bienenbüttel);

Carolyn Krellmann (Kleve);

Susanne Andrea Krohn (Dätgen);

Carolin Meyer (Wolfenbüttel);

Lune Karolin Müller (Borchen);

Marie Rellensmann (Barntrup);

Svenja Renzel (Bremen);

Marina Röhrig (Mülheim) sowie

Vanessa Siedentopf (Suhlendorf).

Mit der Stensbeck-Plakette in Bronze – Klassische Reitausbildung – wurden ausgezeichnet:

Finja Asche (Lastrup/Ausbilder Gilbert Böckmann);

Sina Bänfer (Wilnsdorf/Yvonne Kirschbaum-Brill);

Phelina Beneker (Horb/Joachim Jung);

Lars Berkemeier (Münster/Angelique Rüsen);

Lena Blomberg (Rietberg/Hannes Müller);

Lia Sophie Bolten (Ratingen/Dirk Bolten);

Johannes Brodhecker (Riedstadt/Volker Brodhecker);

Vera Eggstein (Burgau/HuL Schwaiganger);

Carolin Engel (Neuwied/Mercedes Fischer-Busse);

Janina Evers (Rheda-Wiedenbrück/ Hubertus Schmidt);

Gwendolin Griseldis Fischer (Siegen/Yvonne Kirschbaum-Brill);

Marion Fohrer (Sachsen b. Ansbach);

Viola Fuchs (Gomadingen (HuL Marbach);

Nele Goldstein (Büren/Horst-Heinrich Behlen);

Luca-Victoria Golombek (Senden/Maximilian Weishaupt);

Annika Günther (Ganschow/Rene Mencke);

Elisabeth Hamening (Edemissen/Weidenhof Gaus);

Sophia Hengelberg (Handeloh/Dominic-Nathanael Erhart);

Marie Hillebrandt (Monheim/Holger Hetzel);

Barbara Hillreiner (Hirtlbach/Claudius Frey);

Miriam Hörmann (Aichach/Maximilian Weishaupt);

Saskia Klingel (Dobel/Gestüt Dobel);

Leni Lehnard (Schönau/Markus Scharmann);

Franziska Maria Mensink (Sage-Haast/Julia Coldewey);

Felix Müller (Hünfelden/Dietmar Gugler);

Alexandra Pinkert (Duisburg/Holger Hetzel);

Linda Polzfuss (Brieselang/Ines Sieveke);

Julia Porowski (Schönefeld/HuL Marbach);

Leonie Pulsfort (Vechta/Sandra Röthepohl);

Pia-Sophie Schmiech (Leingarten/Reit- und Rennverein Walldorf);

Anja Schöniger (Fehmarn/Kai Rüder);

Alissa Schukart (Neustadt/Dosse/HuL Neustadt/Dosse);

Maria Elisabeth Schulte Spechtel (Dorsten/Markus Scharmann);

Ellen Senners (Wurster Nordseeküste/Sandra Auffarth);

Sabrina Stube (Bad Eilsen/Stefan Gerhardt) sowie

Jana von Rüden (Seeheim-Jugenheim/Volker Brodhecker).

Die Graf Lehndorff-Plakette in Silber – Fachrichtung Pferdehaltung und Service – erhielten:

Thomas Bacher (Überlingen);

Saskia Bracker (Köln);

Patrik Diny (Saarlouis);

Christoffer Eichhorn (Stimpfach);

Maike Gahr (Hamm);

Jana Gehrer (Hattenhofen);

Claudia Geupert (Wallgau);

Hella Karl (Mannheim);

Evelyn Klomfaß (Rommerskirchen);

Katrin Lindenberger (Ludwigsburg);

Gregor Meerschaut (Bübingen);

Katharina Schloh (Oststeinbek) sowie

Dany Siedel (Brandenburg a. d. Havel).

Die Graf Lehndorff-Plakette in Silber – Fachrichtung Pferdezucht – ging an:

Laura Kanteh (Verden); Theresa Lotz (Grebenau) sowie

Pia Karsch (Neustadt Dosse).

Die Graf Lehndorff-Plakette in Bronze – Fachrichtung Zucht – erhielten:

Charline Bestmann (Hamburg/Ausbilder Sabrina Weyl)

Antonia Bohnhoff (Havelberg/Patrick Thompson);

Malu Bosse (Wuppertal/Annika Wolf);

Rena Buhl (Drensteinfurt/Cornelia Hoffmeister);

Sheena Dürr (Neustadt Dosse/Katrin Kotenbeutel);

Anna Sophie Malin Ebert (Köln/Frank Dorff);

Neele Ehrenberg (Gomadingen);

Pia Annina Elger (Emmerthal);

Franziska Götz (Schlammersdorf);

Kiara Günther (Hamburg/Henning Steinhoff);

Lisa Helbig (Petershagen);

Hannah Vivien Kramer (Neuenhaus/Jürgen Scherg);

Lea Margraff (Beeskow/Arend Kamphorst);

Melanie Planer (Bruckmühl/Ludwig Rummelsberger);

Sarah Schmidtgen (Lommatzsch/Peter Kunath);

Silja Schörfke (Karstädt/Katrin Kotenbeutel);

Theresa Schulz (Qualitz/Henning Steinhoff);

Martina Steigenberger (Murnau);

Dominique Tiedemann (Doberlug-Kirchhain/Michael Beindorf);

Janine Utz (Mehrstetten) sowie

Maya-Joreen Weuste (Gummersbach/Joachim Huckel).

Die Graf Lehndorff Plakette in Bronze – Fachrichtung Haltung und Service – ging an: