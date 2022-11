Der neue Amerigo Dressursattel SELVA

Die AMERIGO – Sattelkollektion hat aufregende Verstärkung bekommen:

Den neuen Selva-Dressursattel mit dem innovativen SUPPORT PANEL SYSTEM!

Der neue Holz-Stahl-Federbaum wurde eigens konzipiert um Ihnen einen Sattel speziell für den hohen Dressursport zu präsentieren ohne jedoch gegen die sprichwörtlichen AMERIGO-Prinzipien zum Wohle von Pferd und Reiter zu verstoßen.

Der SELVA Dressursattel profitiert von einem neu entwickelten Wollkissen (SUPPORT PANEL), welches dem gesamten Schultergürtel des Pferdes maximale Bewegungsfreiheit erlaubt und zugleich eine optimale Gewichtsverteilung gewährleistet.

Die dynamisch ausgelegte Form des Satttelbaumes erlaubt Bewegungsfreiheit und direkteste Hilfengebung ohne Ruhe und Aesthetik in der Sitzposition des Reiters zu stören. Die neue aufgesetzte Oberschenkelpausche ist präzise auf das Gesamt-konzept des Sattels abgestimmt und harmoniert perfekt mit maximaler Beinfreiheit und optimalem Gleichgewicht.

Der neue SELVA-Sattel ist sowohl als Doppel- als auch als Monoblatt in all unseren Sitzgrössen, Blattlängen und Kissenvarianten lieferbar und wird in drei Lederqualitäten in den Farben Schwarz und dunkelbraun angeboten.

Über Amerigo:

Forschung und Entwicklung sind wichtige Teilbereiche jeder Sattlerei. Nicht nur um das höchstes Qualitätsniveau zu halten, sondern auch um den Bedürfnissen des sich ständig verändernden Marktes mit innovativen Impulsen zu begegnen.

Für weitere Information:

Amerigo Saddles Email: [email protected] www.amerigo-saddles.com

FB: @amerigosaddles; IG: @amerigo_saddles_official