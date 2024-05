Mats Buck siegt im Deutschen Pony-Derby 2024

Mats Buck hat das Deutsche Pony-Derby 2024 gewonnen. Der Spross einer Reiterfamilie setzte sich im Finale gegen Emily Schirrmacher und Ava Müller durch. Deren Pony Steendieks Morgenstern Dalai war der beste Vierbeiner im Finale.

Es war eine hauchdünne Entscheidung am Sonntag beim Deutschen Pony-Derby 2024 in Klein Flottbek. Mit 0,15 Punkten Vorsprung konnte der aus Mönchengladbach stammende Mats Buck den Titel gewinnen. Den Ausschlag brachte der Ritt auf Carlo, den die Niedersächsin Emily Schirrmacher für das Finale qualifiziert hatte. Mats Buck gelang im Sattel des zwölfjährigen Wallachs der beste Ritt der drei Finalisten auf Carlo: 69,35 Prozent waren 2,3 Prozent mehr als Schirrmacher mit ihrem eigenen Pony erreichen konnte. Das brachte schlussendlich die Entscheidung. „Abnormal, wenn man da reinreitet, das ist ein super schönes Gefühl, wenn man da in die Ränge schaut“. Mats Buck ist der erste Junge, der das Pony-Derby gewonnen hat. Die Nervosität der Nacht konnte Mats Buck gut abschütteln. „Ich reite einfach so wie ich reite.“

Auch wenn Mats Buck aus der Nähe von Mönchengladbach stammt, hat seine Familie Wurzeln in der Elbregion. Sein Vater Florian hat bei Bundestrainer Hans-Heinrich Meyer zu Strohen seine Ausbildung zum Pferdewirt absolviert. Dann zog es ihn in die USA. Nach einer Zeit in Kalifornien ritt er dann für den bekannten Dressurpferdehändler Bernhard Schaerffer in Guderhandviertel bei Stade.

Mittlerweile ist Florian Buck, der mehrere Jahre für das Rheinische Pferdestammbuch dessen Pferdezentrum auf Schloss Wickrath geleitet hat, im Vermarktungsteam des Westfälischen Pferdestammbuchs tätig. Seine Frau reitet ebenfalls. Sohn Mats ist seit 2022 im Turniersport unterwegs. Seinen allersten Turniereinsatz hatte er mit Dancing Sun HF, der mittlerweile 16-jährigen Stute, die er auch im Finale des Deutschen Pony-Derby 2024 an den Start brachte.

Emily Schirrmacher knappe Zweite im Pony-Dressur Derby 2024

Zweite wurde Emily Schirrmacher aus Ladekop im Alten Land südlich der Elbe und nur wenige Kilometer Luftlinie vom Derby-Park entfernt. Sie kam gut mit den anderen Ponys im Finale zurecht. Auf dem Hengst Steendieks Morgenstern Dalai knackte sie die 71-Prozent-Marke (71,8) und erhielt nur wenige Punkte weniger als dessen eigentliche Reiterin Ava Müller (72,25). Die wiederum kam mit Carlo, Emily Schirrmachers Ponys, nicht ganz auf einen Nenner. 64,7 Prozent mit Carlo und 68,975 Prozent mit Mats Bucks Dancing Sun HF summierten sich zu 205,925 Punkten. Das bedeutete Platz drei für die Meisterin aus Berlin-Brandenburg, die die Qualifikation gewonnen hatte. Schirrmacher schloss mit 208,55 Punkten als Zweite ab.

