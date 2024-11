DRFV-Fachgruppe Fahren: Jahrestagung und Neuwahlen

Letztes Wochenende haben sich knapp 70 Mitglieder der DRFV-Fachgruppe Fahren zu ihrer Jahrestagung und Mitgliederversammlung getroffen. In diesem Jahr standen auch des Fachgruppenvorstands an.

Die zweitägige Jahrestagung der Fachgruppe Fahren im DRFV genießt nicht zuletzt wegen hochkarätiger Praxisdemonstrationen und Vorträge einen besonderen Ruf und ist eine anerkannte Trainerfortbildung. Nach einem Gestütsrundgang im NRW-Landgestüt, in dem traditionell alle Auszubildenden nach wie vor das Fahrabzeichen erwerben, präsentierten der Leiter des Fahrstalles, Obersattelmeister Burkhard Elkmann einige außergewöhnliche Sonderanspannungen: Tandem, Einhorn und Fünfspänner.

Renate Wassing-Schumann, Leiterin der Deutschen Reitschule, präsentierte gemeinsam mit dem Chef-Bundestrainer der Fahrer, Charly Geiger, einige Pferde unter dem Sattel und vor dem Wagen: „Merkmale des zufriedenen Pferdes“. Woran erkennen Ausbilder und Richter den Wohlfühlgrad des Pferdes beim Training und in der Prüfung? Nicht nur das losgelassene, im Rücken schwingende Pferd mit guter, am Schaumrand erkennbarer Maultätigkeit ist gefragt. Ohrenspiel, Augenausdruck, Schweifhaltung. All diese Ausdrucksformen wollen beachtet werden.

Dazu passte hervorragend, dass Gebiss-Expertin Sabine Leistikow eine stattliche Sammlung von Fahrzäumen mit unterschiedlichsten Gebissen präsentieren konnte. Sie erläuterte und demonstrierte deren Wirkung.

Fahrabend mit Ehrung

Der traditionelle Fahrerabend war zugleich der Rahmen für eine besondere Ehrung: Klaus-Dieter Gärtner erhielt aus der Hand des Fachgruppen-Vorsitzenden Rolf Schettler und des Fahrer-Bundestrainers Charly Geiger das Bronzene Wagenrad des DRFV. Gärtners gleichnamige Fahrschule hat so viele Fahrtrainer ausgebildet wie keine andere Institution in Deutschland. Thies Kaspareit, Leiter der FN-Abteilung Ausbildung, ergänzte diese Ehrung mit der Verleihung der Graf-Landsberg-Medaille für das vielfältige Engagement Gärtners.

Neuwahlen

Die Mitgliederversammlung der Fachgruppe hatte den Fachgruppenvorstand neu zu wählen. Der Vorsitzende Rolf Schettler und seine Stellvertreterinnen Birgit Barre und Ursula Huesges wurden einstimmig für weitere drei Jahre wiedergewählt. Der neue stellvertretende Vorsitzende ist Peter Tischer. Er ist international erfolgreicher Vierspännerfahrer mit Goldenem Fahrabzeichen und FEI-Richterqualifikation. Und außerdem Präsident des Deutschen Traditionsfahrer-Verbandes. Die Nachfolge von Hanno Strauß im Vorstand tritt Ekkehard Freiberg an. Auch er ein hippologischer Allrounder, Turnierrichter für Dressur, Springen und Fahren, letzteres bis zur FEI***-Kategorie.

Rolf Schettler