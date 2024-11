Dinja van Lieres Vita di Lusso an Selina Söder verkauft

Dinja van Lieres Grand Prix-Pferd Vita di Lusso ist nach Deutschland verkauft worden. In Zukunft wird der Wallach unter Selina Söder zu erleben sein.

Dinja van Liere, niederländische Olympiavierte vermeldet den Verkauf ihres Pferdes Vita di Lusso an Selina Söder. Der Vitalis-Sohn, der in Spanien aus einer Weltano-Mutter geboren wurde, wird seine Karriere in Bayern fortsetzen. Vita di Lusso, der zunächst auf den Namen Lemar de Ymaz hörte, ist beim Hannoveraner Verband registriert. Der Neunjährige war in diesem Jahr beim CHIO Aachen als Zweiter im Grand Prix Special der CDI5*-Tour in aller Munde. Knapp 77 Prozent hatte der leichtfüßige Braune unter Dinja van Liere erhalten. Nur der Siegerin Wendy und Isabell Werth hatte sich das Paar geschlagen geben müssen. Frederic Wandres und Bluetooth wurden in der Prüfung Dritter.

Vita di Lusso – Selina Söder hat nun sechsfachen internationalen Sieger unterm Sattel

Bei 15 internationalen Starts konnte van Liere sechs Siege, zwei davon auf Grand Prix-Niveau, mit dem Vitalis-Sohn erringen. In der Art sich zu bewegen erinnert der Braune, den die Niederländerin als Siebenjährigen übernommen hatte, an seinen väterlichen Halbbruder, den Vize-Weltmeister Vamos Amigos. Reesink Horses, die Firma des Pferdehändlers Eugene Reesink, hatte den Wallach erworben. Wie Eurodressage berichtet, hieß der Vitalis-Sohn zwischenzeitlich auch einmal Zlatan.

Emotionaler Abschied

Ausführlich und emotional hat Dinja van Liere den Verkauf von Vita di Lusso an Selina Söder auf Instagram vermeldet:

Auf Wiedersehen mein Freund.. D

Vita ist heute zu seiner neuen Besitzerin @selinasoeder gefahren. Schweren Herzens schreibe ich diesen Text, denn mein Gott, es ist so schwer, sich von seinem besten Freund zu verabschieden.

Das ist genau das, was meine Arbeit mit sich bringt. Aber bei manchen Pferden ist da wirklich mehr als bei anderen und bei einem Pferd wie Vita kann man nicht verhindern, dass die Bindung sehr stark wird.

Vom super unsicheren, ängstlichen und stressigen Jungen, der er war, als er zu uns kam, zum verwöhnten, fast frechen Superstar! Die Entwicklung, die er gemacht hat, ist etwas ganz Besonderes und darauf werde ich immer stolz sein.

Schon beim ersten Reiten und erst recht nach unserer ersten Prüfung hat es Klick gemacht. Ich habe gesagt, das wird etwas ganz Besonderes. Daran habe ich auch nie gezweifelt! Danach habe ich mit ihm so viele schöne Prüfungen und Siege erlebt, wobei der Sieg in den niederländischen Meisterschaften in der „Lichte Tour“ ein echtes Highlight war! Aber das Gefühl, das er in seinem allerersten nationalen GP gab (wo er 76% erzielte) war wirklich der Wahnsinn. Siehst du… Guck mal, das ist Einer! Das habe ich damals gedacht!

Und das hat sich bewahrheitet bei unserem ersten internationalen Debüt in ‘-Hertogenbosch, wo er gewann. Oder später bei unserem bei unserem schönsten und damit auch unserem letzten Start Spiel, bei dem er beim CHIO in Aachen Platz 2 und ganze 76 Prozent erzielte!

Einen schöneren Abschied hätte ich mir nicht wünschen können. Ich bin unglaublich dankbar für all die fantastischen Momente, die ich mit ihm erleben durfte. Dieses Pferd wird für immer einen Platz in meinem Herzen haben.

Vita, ich werde dich so sehr vermissen mein großer Freund! Aber du wirst es zweifellos sehr gut bekommen!

Danke @reesink_horses für die tolle Zeit mit diesem wahnsinnigen Pferd!