Hengsttests Münster: 14 von 36 Hengsten in drei Altersklassen „gut“ oder etwas besser

Bei den Hengsttests in Münster wurden insgesamt 36 drei- bis fünfjährige Hengste geprüft. Knapp 40 Prozent wurde dabei „gute“ oder noch etwas bessere Qualität bescheinigt. Der dreijährige Oldenburger Siegerhengst Verbier toppte notenmäßig das Feld. Bei den Vierjährigen wusste sich Sir Gribaldi in Szene zu setzen.

Das zahlenmäßig größte Feld bei den Hengsttests in Münster war das der Dreijährigen. 19 Hengste waren in der Kurzveranlagungsprüfung (Kurz-VA) angetreten. Wobeiin Celler Landbeschäler v. Floriscount im Verlauf der Kurz-VA zurückgezogen wurde. Mit einer gewichteten Endnote von 8,44 setzte sich der Hannoveraner Verbier v. Von und Zu (Z.: Monika Rösemeier-Harms, Großefehn), Siegerhengst der Oldenburger Körung 2024 und in schwedischem Besitz, an die Spitze. Neben den Noten für die Grundgangarten (Trab 8,4, Galopp 8,8, Schritt 7,6) erzielte der große Braune mit 8,7 die höchste Beurteilung in der Rittigkeit. Damit rangierte der im Dressurpferdezentrum Lodbergen stationierte Hengst beim Hengsttest in Münster klar an der Spitze der Dreijährigen.

Über das zweitbeste Resultat der acht von 19 Hengsten, die mit 8,0 und besser bewertet wurden, konnte sich das Niedersächsische Landgestüt Celle freuen. Benjamin Franklin v. Bon Vivaldi NRW-Royal Blend (Trab 7,8, Schritt 8,4, Galopp 8,0) kam auf eine gewichtete Endnote von 8,15.

Hengsttests Münster: Ein Drittel der Vierjährigen mit 8,0 und besser

Baden-Württemberger mit dänisch/hannoverscher Abstammung plus Trakehner plus Vollblüter – fertig ist der moderne Hannoveraner! Sir Gribaldi v. Secret-All Inclusive-Lauries Crusador xx bekam als einziger aller Hengste zweimal ein „sehr gut“, 9,0, ins Prüfungsprotokoll. Damit kam er auf das höchste Endergebnis der Vierjährigen, 8,84. Der Dunkelbraune aus dem Gestüt Sprehe wurde im Galopp und für seine Leistungsbereitschaft mit der 9,0 beurteilt (Trab 8,8, Schritt 8,7). Auch seine Rittigkeit überzeugte Juroren und Fremdreiterin (8,8). Damit setzte sich der Hengst aus der Zucht der ZG Aronis und Janßen, Hamburg klar an die Spitze.

Succession v. Secret-Dancier (8,34), Val d’Aran v. Vivaldos-Weltmeyer (8,14) und El Guapo v. Escamillo-Lissabon (8,04) komplettierten das Quartett, der „guten“ Vierjährigen beim Hengsttest in Münster.

Lediglich vier fünfjährige Hengste waren in Münster-Handorf angereist. Zwei erzielten eine glatte 8,0 als Endnote. Velvedere v. Valverde-Sir Donnerhall I (Z.: Ralf Borowzcak, Castrop-Rauxel) hatte es von der Station Holkenbrink nicht weit. Aus Celle kam der zweite 8,0-Kandidat, Eastwood v. Escolar-Vitalis (Z.: Leo Hermanns, Aldenhoven).

Ergebnisse des Hengsttests Münster 2024