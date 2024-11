Trageerschöpfung beim Pferd: erkennen, benennen und bewältigen

Im fundierten Theorieteil erläuterte Dr. Ruzicka die komplexe Symptomatik der Trageerschöpfung. Sie betonte die Bedeutung fundierter Kenntnisse in Anatomie, Bewegungslehre und Trainingsmethodik, um ein pferdegerechtes Training zu gewährleisten. Mit anschaulichen Zeichnungen und klaren Erklärungen sensibilisierte sie die Trainerinnen und Trainer dafür, typische Kompensationshaltungen zu erkennen und physiologisch wertvolle Dehnungshaltungen zu fördern.

Fragen wie „Wie entwickeln sich Trag- und Schubkraft gesundheitsfördernd?“ und „Welche Trainingsmethoden unterstützen die Pferde optimal?“ wurden detailliert behandelt.

Im zweiten Teil des Tages ging es in die Praxis. In der Reithalle wurden Theorie und Praxis unter Anleitung von Angela Turck und Dr. Ruzicka verbunden. Die Teilnehmenden erhielten Beobachtungsaufgaben, um ihr Auge für die Analyse von vier Reiter- Sportpferd-Paaren zu schulen. Die Ergebnisse wurden in kurzen Stichpunkten festgehalten und in eine praktische Checkliste überführt. Besonders beeindruckend war die Darbietung der Sportpferde, die auf hohem Niveau vorgestellt wurden. Sie boten den idealen Rahmen, um das Gelernte praxisnah zu vertiefen.

Alexandra Otholt