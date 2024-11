FEI meldet Herpes-Ausbruch in Frankreich

Aus der Veterinärabteilung der FEI kommt die Meldung, dass es in Frankreich zu einem Ausbruch des hochansteckenden Equinen Herpesvirus-1 (EHV-1) gekommen ist. Es ist auch von Todesfällen die Rede.

Der Herpes-Ausbruch stehe laut FEI im Zusammenhang mit einer nationalen Veranstaltung, die vom 1. bis 3. November 2024 in Le Mans stattfand und seit dem 20. November zu Todesfällen und Fällen in drei verschiedenen französischen Departements geführt hat. Genauere Angaben zu den betroffenen Pferden gibt es bislang nicht.

Weiter heißt es von Seiten der FEI: „In der folgenden Woche (8.-11. November 2024) fand am selben Ort eine FEI-Veranstaltung statt. Die FEI-Pferde waren in anderen Ställen untergebracht als die Pferde, die an der nationalen Veranstaltung teilnahmen, und es gab in Le Mans keinen direkten Kontakt zwischen den nationalen und FEI-Pferden.“

Das Equine Herpesvirus-1 (EHV-1)

EHV-1 ist eine durch die Luft übertragene Krankheit, die durch Husten, aber auch durch direkten Kontakt, über Menschen und gemeinsam genutzte Geräte bis zu einer Entfernung von fünf Metern übertragen werden kann. Es kann zu Atemwegs- und neurologischen Symptomen, Fehlgeburten bei trächtigen Stuten und zum Tod junger Fohlen führen.

Die FEI mahnt: „Da diese Krankheit leicht übertragbar ist, muss sich der Kontakt zwischen Pferden auf ein absolutes Minimum beschränken. Wir empfehlen Ihnen daher dringend, mit Ihren Pferden nicht an Trainingsveranstaltungen, Zuchtaktivitäten usw. teilzunehmen. Als Reaktion auf den Ausbruch fordern wir unsere Gemeinschaft auf, wachsam zu bleiben und den Gesundheitszustand ihrer Pferde sorgfältig auf klinische Anzeichen einer Infektionskrankheit zu überwachen.

Keine Herpes-Impfpflicht in Deutschland

Im April diesen Jahres hat der Beirat Sport der FN die zunächst beschlossene Impfpflicht für Turnierpferde in Deutschland wieder zu kippen. Seit dem 15. April 2024 gilt für Pferde, die auf deutschen Turnieren an den Start gehen, wieder die Regelung, wie sie bis 2022 Praxis war: Demnach empfiehlt die FN eine Impfung gegen das Herpesvirus zwar, sie ist aber nicht mehr verpflichtend.

Der letzte größere Herpes-Ausbruch in Europa war Anfang 2023 in Oliva Nova.