FEI meldet weitere Herpes-Fälle

Der Weltreiterverband hat ein Update zum Status Quo in Sachen Herpes-Ausbreitung herausgegeben. Demnach wurden weitere Pferde positiv auf EHV-1 getestet und neun mussten in Spanien in der Tierklinik behandelt werden.

Die FEI meldet, dass im spanischen Oliva Nova ein FEI-Tierarzt zum Verantwortlichen für das Turniergelände ernannt wurde, der die Maßnahmen vor Ort leitet und dem zuständigen Veterinäramt Bericht erstattet. Diese regionale Behörde hat nun die Zuständigkeit für das Turniergelände übernommen und unterliegt ihrerseits der Kontrolle durch die Bundesbehörde für Veterinärwesen (MAPA), um die weitere Ausbreitung des Herpes Virus (EHV-1) zu verhindern.

Neun Pferde in der Klinik

Was Anzahl der positiven Fälle und erkrankten Pferde angeht, berichtet die FEI nun von neun Pferden, die zur Überwachung in der Klinik der Universität Valencia (CEU) stehen. Acht dieser neun Pferde haben neurologische Ausfallerscheinungen.

Um vorbereitet zu sein, sollten noch weitere Pferde in die Klinik eingeliefert werden müssen, hat die FEI in der Tierklinik zwölf provisorische Boxen aufstellen lassen.

Vor Ort auf dem Turniergelände sind derzeit noch 103 Pferde untergebracht. Zwei- bis dreimal täglich werde bei allen Fieber gemessen. Den letzten Bericht habe man am 1. März erhalten, zu dem Zeitpunkt habe kein Pferd Fieber oder andere klinischen Symptome gehabt.

Maßnahmenkatalog

Die MAPA hat in Abstimmung mit der FEI besprochen, dass die Pferde das Turniergelände erst verlassen dürfen, wenn sie dreimal negativ getestet wurden. Ist der erste Test negativ, folgt 14 Tage später ein zweiter und tags darauf noch ein dritter.

Die Pferde sind derzeit alle in der FEI-Datenbank gesperrt. Heißt also, selbst wenn sie das Turniergelände verlassen dürfen, können sie noch nicht gleich auf Turnieren starten. Um in der Datenbank freigeschaltet zu werden, gibt es zwei Optionen: entweder 21 Tage Isolation und dann eine negative Nasentupferprobe frühestens vom 21. Tag, oder aber 14 Tage Isolation mit einem negativen Nasentupfer frühestens an Tag sieben, gefolgt von einem zweiten mindestens sieben Tage später. Die Proben müssen mittels PCR Test ausgewertet werden und außerdem muss zweimal täglich Fieber gemessen werden.

Die Aufhebung der Quarantäne kann nur auf Anraten eines Tierarztes erfolgen und um die FEI-Sperren aufzuheben, müssen alle o. g. Maßnahmen durchgeführt werden.

Verbreitung von EHV-1

Von den Pferden, die Oliva Nova bereits verlassen hatten, meldet ein Stall in Limburg, dass sechs Pferde EHV-1 positiv getestet worden sind. Sie wurden unter Quarantäne gestellt und werden überwacht.

Zwei Pferde in Vilamoura (POR), die allerdings mit dem Turniergelände in Oliva nichts zu tun hatten, wurden ebenfalls unter Quarantäne gestellt, weil sie Fieber hatten. Die EHV-1 Tests waren jedoch negativ.

Sieben Pferde hatten Oliva Nova verlassen, noch ehe der erste EHV-1 Fall bekannt wurde. Eines davon reiste weiter zum Turnierplatz nach Valencia, vier nach Vejer de la Frontera und zwei nach Doha.

Hier geht es zum Bericht der FEI.