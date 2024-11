Kurs Erste Hilfe am Pferd und Pferdefütterung – die Basics kennen!

Jeder Pferdebesitzer sollte Erste Hilfe Maßnahmen fürs Pferd kennen und anwenden können. Diese gehören genauso wie Grundlagen der Haltung und Fütterung zu den Basics. Für alle, die hier noch unsicher sind oder eine Auffrischung benötigen, bietet das Deutsche Institut für Pferde-Osteopathie (DIPO) den Kurs Erste Hilfe beim Pferd sowie Fütterung und Haltung an.

Der nächste Kurs Erste Hilfe am Pferd sowie Fütterung und Haltung findet vom 15. bis 16. Februar 2025 auf der Reitanlage Härtsfeldhof in 73441 Bopfingen statt. Teilnehmen können alle Interessierte.

Kurs: Erste Hilfe beim Pferd, Pferdefütterung und Haltung

Dozenten an diesem Wochenende sind Otfried Lengwenat, Anne Stein, Carina Hinsenkamp, Yvonne Oppert und Dr. Tanja Dölle-Haßpacher. Die Fütterungsexperten und Tierärzte erklären an zwei Tagen die wichtigsten Grundlagen.

Samstag, 15. Februar: Haltung, Fütterung

An diesem dreht sich alles um Haltungssysteme und Rationen. Die Teilnehmer lernen die Grundlagen der Pferdeverdauung kennen. Sie erfahren, was man bei verschiedenen Futtermitteln beachten sollte, wie man den Ernährungszustand eines Pferdes beurteilt und entsprechend eine Ration fürs Pferd zusammenstellt. Die Dozenten erklären, welche Bedürfnisse Pferde bezüglich der Fütterung und Haltung haben, wie verschiedene Haltungssysteme diese berücksichtigen und welche Mindestmaße es bei Haltungssystemen gibt. Tierschutzbestimmungen sind ebenso Bestandteil des Kurs „Erste Hilfe beim Pferd, Fütterung und Haltung“ wie auch Auswirkung des Klimas.

Sonntag, 16. Februar: Erste Hilfe beim Pferd & Krankheiten

Bei Notfällen und vielen Krankheiten muss der Tierarzt gerufen werden. Doch bis dieser eintrifft, sollten Pferdebesitzer genau wissen, wie sie ihrem Pferd helfen können und was eher schadet. Erste Hilfe beim Pferd und richtiges Handeln bei akuten Krankheiten sind die Themenschwerpunkte am Sonntag. Mithilfe von Präparaten und Bildern erfahren die Teilnehmer, was bei einer Kolik passiert und welche die häufigsten Weichteilverletzungen an den Vorder- und Hintergliedmaßen sind. Sie lernen, welche Hufkrankheiten beim Pferd auftreten können und wie Behandlungen von Sehnenschäden, Hufgeschwüren und Spat ablaufen.

Nach der Theorie folgt die Praxis: Die Kursteilnehmer üben unter Aufsicht der DozentInnen, verschiedene Verbände anzulegen, Fieber zu messen und die Atmung eines Pferdes abzuhören. An einem Pferd arbeiten in der Regel maximal drei TeilnehmerInnen zusammen. Somit kann jeder das vorher Erlernte auch einmal praktisch anwenden.

Anmelden für den Kurs

Der Kurs Erste Hilfe beim Pferd sowie Fütterung und Haltung kostet 385 Euro. Anmelden können Sie sich hier beim Deutschen Institut für Pferdeosteopathie. Übrigens: Neben dem Termin im Februar in Bopfingen bietet das DIPO noch weitere Termine in 2025 in anderen Orten an!