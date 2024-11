Turniere am Wochenende

Am Wochenende wird es spannend im internationalen Spitzensport. In Spanien und Schweden finden Weltcup-Etappen statt, in Stockholm gibt es ein prominentes Teilnehmerfeld in der Dressur und beim CDI Kronenberg stehen Ingrid Klimke und Vayron auf der Teilnehmerliste.

Bei der Sweden International Horse Show in Stockholm messen sich kommendes Wochenende die Spitzenreiterinnen und -reiter in der „Top Ten Dressage“. Aus Dänemark startet unter anderem das ganze Paris-Team: Daniel Bachmann Andersén, Nanna Skodborg Merrald und Cathrine Laudrup Dufour. Aus Deutschland geht Isabell Werth mit Wendy de Fontaine an den Start.

Teilnehmer Lövsta Top 10 Dressur:

Cathrine Laudrup-Dufour (DEN) mit Mount St John Freestyle

Daniel Bachmann Andersén (DEN) auf Marshall Bell

Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Znickers

Isabell Werth mit Wendy de Fontaine

Dinja van Liere (NED) auf Hermes

Patrik Kittel (SWE) mit Forever Young HRH

Henri Ruoste (FIN) auf Tiffanys Diamond

Larissa Pauluis (BEL) und Flambeau

Maria von Essen (SWE) mit Invoice

Lone Bang Zindorff (DEN) mit Rostov

Die Lövsta Top Ten Dressage wird erstmalig weltweit auf Clipmyhorse übertragen.

Internationales Spring-, Dressur- und Weltcup Fahrturnier (CSI4*/CDI5*/CAI-W) vom 28. November bis 01. Dezember in Stockholm (SWE)

CSI4*: Hannes Ahlmann (Reher).

CDI5*: Isabell Werth (Rheinberg).

CAI-W: Anna Mareike Meier (Negernbötel).

Weitere Informationen unter: www.horseshow.se

Ingrid Klimke in Kronenberg

Beim CDI3* in Kronenberg hat sich Ingrid Klimke mit First Class und Vayron auf die Teilnehmerliste der Grand Prix-Touren eintragen lassen. Der 13-jährige Westfale Vayron ist erst Ende Oktober von Daniel Bachmann Andersen in den Stall Klimke umgezogen.

Internationales Dressurturnier (CDI3*/Y/J/P/Ch) vom 27. November bis 01. Dezember in Kronenberg (NED)

CDI3*: Ingrid Klimke (Münster); Joana Peterka (Hagen); Semmieke Rothenberger (Bad Homburg); Anna Schölermann (Paderborn).

CDIY: Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln); Sophie Luisa Duen (Bad Oeynhausen); Phelina Morzynski (Pattensen); Maja Schnakenberg (Dörverden).

CDIJ: Eve Catherine Bartels (Bad Homburg); Alessa Marie Maass (Meerbusch).

CDIP: Nora Feldmann (Darmstadt); Lilli von Helldorff (Oerel); Maya Victoria Irene Wächter (Gerlingen).

CDICh: Linda Schuchmann (Bissendorf); Henrike Senger (Osnabrück).

Weitere Informationen unter: www.peelbergen.eu

Weitere Turniere

Internationales Weltcup-Spring- und Dressurturnier (CSI5*-W/CDI-W) vom 28. November bis 01. Dezember in Madrid (ESP)

CSI5*-W: Daniel Deußer (Deutschland); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Markus Ehning (Borken); Marco Kutscher (Bad Essen).

CDI-W: Carina Scholz (Glandorf).

Weitere Informationen unter: www.madridhorseweek.com

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 27. November bis 01. Dezember in Wellington (USA)

Rene Dittmer (Stade).

Weitere Informationen unter: www.wellingtoninternational.com

Internationales Distanzturnier (CEI2* 120) vom 29. bis 30. November in Al Ula (KSA)

Victoria Walz (Aiterhofen).

Weitere Informationen unter: E-Mail: [email protected]

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI 2*/1*/YH Opglabbeek/BEL vom 27. November bis 1. Dezember; www.sentowerpark.com

CSI 2*/1*/YH Oliva MET III vom 27. November bis 1. Dezember; www.metoliva.com

CSI 2*/1*/YH Ornago/ITA vom 27. November bis 1. Dezember; www.clearround.it und www.equiresults.com