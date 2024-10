Daniel Bachmann Andersens Vayron künftig unter Ingrid Klimke

Die Besitzer des Westfalenhengstes Vayron haben eine neue deutsche Reiterin für den Braunen gefunden. Ingrid Klimke wird das Olympiapferd des Dänen Daniel Bachmann Andersen übernehmen.

Als Daniel Bachmann Andersen sich auf Instagram von Vayron verabschiedet hat, hoffte er unter anderem auf ein gutes neues Zuhause – bei Ingrid Klimke dürfte der Westfale das nun haben.

Vayron von Dänemark zu Ingrid Klimke

Zuerst hatte dressursport.kim.de gemeldet, dass Vayron nun eine Box in Münster bezogen hat. Die Besitzer des Braunen hatten Anfang der Woche noch gesagt, sie wüssten noch nicht, welcher deutscher Reiter im Sattel des Olympiasiebten Platz nehmen würde. Der Zustand des Noch-Überlegens hat nicht lange gewährt. Die Entscheidung ist gefallen. Der über 1,90 m große Vitalis-Sohn soll Reitmeisterin Ingrid Klimke zur Verfügung stehen. Das Ehepaar Sandra und Rudolf Spiekermann hatten den Braunen am Montag überraschend aus dem Stall von Daniel Bachmann Andersen abgeholt.

Ausschlaggebend war die Entfernung

Vor allem die zunehmende Entfremdung von ihrem Pferd, das sie als Fohlen erworben hatten, hatten die Besitzer, Sandra und Rudolf Spiekermann als Grund angeführt. Nach Dänemark sei es weit gewesen, zu weit. 700 Kilometer trennten die Besitzer von ihrem mittlerweile über Sporterfolge gekörten Hengst. 63,5 Kilometer sind es nun zwischen Klimkes Stall in Münster und dem Wohnort der Spiekermanns bei Kamen.

„Jetzt hat Vayron seine Box bei Ingrid, wird von ihr geritten und wir können ihm seinen Apfel nach dem Training auch öfter mal direkt wieder selbst geben“, zitiert die Webseite die Besitzerin Sandra Spiekermann.

Im Münsterland kennt sich Vayron gut aus. Der riesengroße Westfale hatte seine Ausbildung bis in den Grand Prix Sport bei Helen Langehanenberg genossen. Aber dann war die Entscheidung gefallen, Vayron zu Daniel Bachmann Andersen in Beritt zu geben. Bachmann Andersen, der in Deutschland gelernt hat, kannte über einen gemeinsamen Bekannten die Familie Spiekermann (die Details hat er 2023 im Podcast geschildert). Unter Daniel Bachmann Andersen reifte Vayron zum Championatspferd heran.

Championatspferd Vayron

Das Paar qualifizierte sich für die Europameisterschaften in Riesenbeck 2023. Als drittbeste Kombination im dänischen Team, das Bronze gewann, qualifizierten Daniel Bachmann Andersen und der Vitalis-Sohn sich für die Kür. Bei den Olympischen Spielen in Paris gewannen beide die Mannschaftssilbermedaille. In der Einzelwertung wurden sie Siebte.

Die persönliche Bestleistung der Kombination in der Kür bei der Weltcup-Qualifikation in Herning im Oktober 2024 setzte dann den Schlusspunkt hinter den gemeinsamen Weg in die Weltspitze.

