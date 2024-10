Zwei dänische Bestleistungen beim Weltcup-Auftakt in Herning für Laudrup-Dufour und Bachmann Andersen

Cathrine Laudrup-Dufour hat die erste Etappe der Westeuropaliga des Dressur-Weltcups 2024/25 gewonnen. Mit Freestyle gelang ihr eine persönliche Bestleistung. Ihr Mannschaftskollege aus Paris, Daniel Bachmann Andersen, kam auch mit einer PB aus dem Viereck.

Leicht, schön und technisch äußerst anspruchsvoll – die Dänin Cathrine Laudrup-Dufour hat in der Kür bei der Etappe des Weltcups in Herning die ganze Klaviatur des Dressurreitens ausgepackt. Federnde Passagen, ein Übergang von einer Galopppirouette in eine Piaffepirouette, einhändig gerittene Serienwechsel – 88,965 Prozent erhielt das Paar.

Cathrine Laudrup-Dufours „Schleifenpony Cassidy“ beim Weltcup in Herning

Der Erfolg der Hannoveraner Fidermark-Tochter hat viele Gründe. Einer ist ein alter Bekannter aus der Stallgasse: Cathrine Laudrup-Dufour hatte ihr Erfolgspferd Cassidy mit nach Herning genommen. Als „Schleifenpony“, wie die Dressurreiter gern sagen, wenn sie für die Siegerehrungen ein zusätzliches Pferd mitnehmen.

Der Hintergrund: die Kür in Paris bei den Olympischen Spielen. Nach zwei überragenden Runden hatte Freestyle in der Einzelentscheidung matt gewirkt und die zum Greifen nahe Medaille blieb ein Wunschtraum. Daraus hat die Dänin Lehren gezogen:„Freestyle hat mich in Paris ein bisschen überrascht. Sie war ein wenig gestresst von der Siegerehrung nach dem Grand Prix Special. Hier in Herning war sie viel ruhiger, da Cassidy die Siegerehrung an ihrer Stelle absolviert hat“, verriet Laudrup-Dufour.

Daniel Bachmann Andersen Zweiter mit persönlicher Bestleistung

Mannschafts-Silbermedaillengewinner Daniel Bachmann Andersen erzielte mit Vayron ebenfalls das bislang beste Ergebnis der bisherigen gemeinsamen Karriere. 84,905 Prozent vergab die Jury, 0,1 Prozent mehr als in der Kür in Paris. Im Grand Prix war der Vitalis-Sohn noch reichlich frisch und patzte in den Serienwechseln. Am Samstag in Herning war die Harmonie zwischen beiden aber wieder voll hergestellt.

Die Schwedin Maria von Essen, die sich mit Invoice v. Jazz immer deutlicher für einen Championatsplatz im schwedischen Team empfiehlt, wurde Dritte (79,795 Prozent). Als beste Deutsche kam Bianca Nowag-Aulenbrock mit Florine auf den vierten Platz (79,25). Sechste wurde Carina Scholz mit Tarantino (78,575). Platz zehn war es für Raphael Netz und Great Escape Camelot (77,215). Probleme in den Serienwechseln kosteten das Paar einige Punkte. Hinter Netz wurde Ingrid Klimke mit First Class Zehnte (75,95).

Ergebnisse der Weltcup-Etappe Herning 2024