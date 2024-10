Max Kühner Gesamtsieger der Global Champions Tour 2024

Der Österreicher Max Kühner hat die 18. Auflage der Global Champions Tour für sich entschieden. Beim Finale in Rabat, Marokko, stand er schon vor seinem Stechritt als Gesamtsieger fest. Mit Christian Kukuk und Janne Friederike Meyer-Zimmermann landeten zwei Deutsche auf den Plätzen zwei und drei der Tour-Gesamtwertung.

Beinahe hätte Max Kühner mit Elektric Blue auch noch den Großen Preis von Rabat, die letzte Etappe der Global Champions Tour 2024, gewonnen. Das schnellste Duo im Stechen der besten Sieben auf der finalen Etappe waren die beiden für Österreich startenden Bayern. Doch eine Stange fiel, Endabrechnung Platz fünf.

Viel entscheidender aber war die Nullfehlerrunde vorm Stechen. Denn es gab nur einen, der Max Kühner den Gesamtsieg der Tour hätte streitig machen können. Und das war Olympiasieger Christian Kukuk. Mit Just be Gentle musste der aber einen Springfehler im Normalparcours in Kauf nehmen. Damit stand Kühners Gesamtsieg schon vor dem entscheidenden Stechparcours fest.

Kukuk zeigte sich als fairer Verlierer, zollte Kühner sofort Respekt. Aber strahlen konnte der Riesenbecker über seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung zunächst nicht: „Natürlich bin ich ein wenig enttäuscht, dass ich die Gesamtwertung nicht gewonnen habe, es wäre seltsam, wenn ich es nicht wäre – ich bin ein Sportler und das ist es, was wir alle wollen“. Doch ein Olympiasieg kann trösten: „Ich bin sehr glücklich über mein Jahr.“

Max Kühner und die Global Champions Tour: „etwas richtig gemacht“

Kühner analysierte nüchtern: „Das ist das höchste Wettkampfniveau der Welt, und es ist kein ,Tagesergebnis‘, sondern ein Ergebnis, das über ein Wochenende hinausgeht – es ist eine ganze Saison. Die Beständigkeit der guten Ergebnisse über die gesamte Saison hinweg macht mich stolz, und das ist ein Zeichen dafür, dass wir über das Jahr hinweg etwas richtig gemacht haben.“

Der Sieg in Rabatt ging an den Spanier Eduardo Alvarez Aznar mit dem 19-jährigen Rokfeller de Pleville Bois Margot. Das Paar schloss die Global Champions Tour 2024 insgesamt als Vierter ab. Die Schwedin Malin Baryard Johnsson und Indiana wurden Zweite in Rabat. Platz drei ging an Janne Friederike Meyer-Zimmermann und Messi.

Als beste Frau der Tour 2024 wurde die Holsteinerin auch Dritte der Gesamtwertung. Sie war stolz auf „ihren“ Messi. „Für mich ist er eines der besten Pferde der Welt. Er ist so vorsichtig, super intelligent und so sensibel in einem großen Körper. Ich hatte die Chance, meine Beständigkeit zu beweisen, und auch die von Messi, und darauf bin ich wirklich stolz.“

Max Kühner verdiente auf Turnieren der Global Champions Tour 2024 insgesamt knapp 900.000 Euro. Christian Kukuk kam auf gut 600.000 Euro Preisgeld. Für Janne Friederike Meyer-Zimmermann waren es knapp 550.000 Euro.

Ergebnis des GCT Grand Prix Rabat 2024