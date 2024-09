Richard Vogel sorgt für ersten deutschen Sieg in Spruce Meadows

Richard Vogel macht den Wiederholungstäter. Wie schon 2023 entschieden Vogel und United Touch S den Cana Cup für sich.

Der Vogel fliegt wieder, diesmal in Kanada. In Spruce Meadows haben Richard Vogel und United Touch S den Cana Cup gewonnen. In dem Springen über 1,55 Meter waren 17 von 43 Paaren fehlerfrei geblieben. Auch im Stechen gab es reichlich „Nuller“, insgesamt acht. Aber keiner war so schnell wie Richard Vogel.

Sein mächtiger Hengst spielte mit den Abmessungen. 14 Sprünge waren es bis er in 41,60 Sekunden über die Ziellinie kam. Damit gewannen Vogel und United Touch S den Cana Cup zum zweiten Mal in Folge. Richard Vogel will sich nun in Spruce Meadows auf den Großen Preis konzentrieren. Er ist Teil des Rolex Grand Slam. Aachen-Sieger André Thieme ist auch mit Chakaria vor Ort in der kanadischen Provinz Alberta. Das Paar verzeichnete einen Abwurf im Umlauf.

Zweiter wurde der britische Mannschafts-Olympiasieger Ben Maher mit Enjeu de Grisien v. Toulon, der 42,06 Sekunden braucht. Der Österreicher Max Kühner und Elektric Blue P (42,65) wurden Dritte. Zweitbester Deutscher in diesem Springen war Danieß Deußer. Er wurde im Sattel von Gangster van het Noddeveld Sechster wurde.

Auch zwei Amazonen aus Deutschland sind an die Westküste Kanadas geflogen: Jana Wargers und Limbridge blieben im Umlauf ohne Abwurf, verzichteten dann aber im Stechen. Und Jörne Sprehe ist mit ihrem Toys ebenfalls in Spruce Meadows am Start.

Am morgigen Samstag steht der Nationenpreis auf dem Programm in Kanada. Er beginnt um 14 Uhr Ortszeit (22 Uhr in Europa).

Ergebnisse Cana Cup Spruce Meadows 2024