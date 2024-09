Bundeschampionat 2024: Die Sieger vor den Finalprüfungen

Das Bundeschampionat 2024 geht in den Sinkflug, hoffentlich nicht finanziell, aber die Entscheidungen rücken nach den ersten Championatstagen in Warendorf näher. Ein Überblick über die Pferde, die schon eine goldene Schleife errungen haben. Das Springen wurde nach Fehler/Zeit entschieden.

Den Auftakt beim Bundeschampionat 2024 hatten die siebenjährigen Springpferde gemacht. 38 waren am Start. Den Sieg konnte sich David Will mit der Hannoveraner Stute Chaqueen v. Chacoon Blue (Z.: ZG Kruse) sichern. (Ergebnisse) Und weil das Siegen so viel Spaß macht, wiederholte Will den Triumph auch in der zweiten Quali (Ergebnisse).

Und auch die achtjährigen reisen mittlerweile noch nach Warendorf. Am schnellsten der 18 (!) Nullfehlerritte – 36 Pferde waren am Start – gelang Sophie Hinners mit dem Holsteiner Viva Las Vegas v. Vagabond de la Pomme (Z.: Matthias Wittke). (Ergebnisse)

Qualifikationssieger Bundeschampionat 2024 Springen

118 Reiter-Pferd-Kombinationen versuchten ihr Glück in der Qualifikation der sechsjährigen Springpferde. Aufgrund der hohen Starterzahl gab es vier Sieger der einzelnen Abteilungen. Das waren: Christian Temme und der beim Springpferdezuchtverband Oldenburg International (OS) registrierte Carlo v. Conthargos (Z.: Harm Onken), der Holsteiner Copino VA – Insider wissen es, VA steht für den umstrittenen Züchter Manfred von Allwörden. Der Coooper I-Sohn wurde von Diarmuid Howley vorgestellt. Patrick Stühlmeyer und der im Gestüt Lewitz geborene Hannoveraner Hengst Corlytender PS v. Cornet‘s Balou und Christoph Wahler mit dem Hannoveraner Hengst Kataro v. Karajan (Z.: ZG Sölzer) komplettierten das Quartett der Sieger mit Noten von 8,8 und 8,7. (Ergebnisse)

Fünfjährige Springpferde

Mit der Tageshöchstnote von 9,0 gewann der gekörte Schimmelhengst Birkhof’s Arezzo Man unter Sophie Hinners die Qualifikation der fünfjährigen Springpferde. Der Arezzo-Sohn wird sonst von Sophie Hinners‘ Lebensgefährte Richard Vogel geritten. Der weilt aber derzeit in Kanada, in Spruce Meadows. Die zweite Abteilung gewann Birgit Gärtner-Döller im Sattel des Rheinländer Wallachs Geoffrey v. George Z (Z.: Heinrich Burmester) mit einer 8,7. (Ergebnisse)

In der zweiten Qualifikation hießen die Sieger Patrik Stühlmeyer mit dem Westfalen Unlimited v. United Touch S (Z.: ZG Gregor und Jannik Theele), 9,0. Sowie Teike Carstensen mit Mr. Million, einem Holsteiner Wallach v. Million Dollar (Z.: Jörg Carstensen). 8,9. (Ergebnisse)

Qualifikationssieger Bundeschampionat 2024 Dressur

Den Auftakt im Dressurbereich machten die Fünfjährigen. Nicht weniger als 54 Pferde gingen an den Start. Entsprechend musste in zwei Abteilungen platziert werden. Mit einer 8,62 gewann Greta Heemsoth mit der Hannoveraner Stute Felice v. Fürst Samarant (Z.: Rene Janzen) die erste Abteilung. Die goldene Schleife in der zweiten Abteilung ging nach Baden-Württemberg an die DSP-Sute Dante’s Sunrise v. Dante Weltino, die unter Ines Fleischmann eine 8,44 bekam. Züchterin ist Sabine Reisenauer. Ritte mit 8,14 und besser qualifizieren sich direkt fürs Finale. Zu dem einen Dutzend direkt qualifizierter Paare kommen noch die fünf besten Ritte aus dem kleinen Finale. (Ergebnisse)

Im kleinen Finale setzte sich Ellen Richter mit dem Oldenburger Wallach Found Gody PS v. Foundation an die Spitze (8,56). Die vier weiteren Pferde, die es auf diesem Weg ins Finale schafften, haben alle den Anfangsbuchstaben E. Sie gehen alle auf Escolar odfer dessen Vater Estobar zurück. Direkt, in zweiter oder dritter Generation. (Ergebnisse)

Sechsjährige Dressurpferde

Das Bundeschampionat 2024 der sechsjährigen Dressurpferde sah in der Qualifikation mit 43 Starts einen klaren Sieger in der ersten Abteilung: Der Oldenburger Bachabundus v. Baron (Z: Gudula Vorwerk-Happ) lag unter Jerome Schneiders mit 8,7 deutlich vor dem Rest des Feldes. Die goldene Schleife für Abteilung Nummer zwei ging an Lars Ligus und den Hannoveraner Veuve Cliquot v. Vitalis (Z.: Josef Bramlage) – da darf Olympiasieger Frederic Wandres dann mal das Handtuch schwingen und sich für den Pflegerjob seines Freundes Lars bei Olympia revanchieren. (Ergebnisse). Das Paar kam auf eine 8,44.

Mit 8,28 gewannen Sophie Jamar und der Oldenburger Wallach Flimmerglimmer v. Fürstenball das Kleine Finale. (Ergebnisse)

Qualifikationssieger Bundeschampionat 2024 Reitpferde

Janina Tietze, die im niedersächsischen Landgestüt Celle sonst mit Hengsten unterwegs ist, ritt die Hannoveraner Championesse Flower zum Sieg in der Qualifikation der vierjährigen Stuten und Wallache. Die Fürst Toto-Tochter (Z.: Manfred Kregel) kam auf eine 8,9. (Ergebnisse)

Bei den vierjährigen Hengsten setzte sich in der Qualifikation Anna Casper mit dem DSP-Hengst Elocin v. Escamillo an die Spitze. 8,9 erzielte der Dunkelbraune aus der Zucht von Karl Franz Martin. (Ergebnisse)

Boccaccio v. Bonds, Hannoveraner aus der Zucht von Hans-Jürgen Hollmann und Danica Duen führten die Siegerehrung bei den dreijährigen Stuten und Wallachen an mit einer 8,7. (Ergebnisse)

Qualifikationssieger Bundeschampionat 2024 Vielseitigkeit

OIympiasiegerin Julia Krajewski setzte im Sattel des Westfalen CoolTonic v. Crusoe (Z.: Helmut Bergendahl) ein klares Zeichen: Mit 9,5 entschied das Paar die erste Abteilung in der Qualifikation der fünfjährigen Vielseitigkeitspferde für sich. Die zweite goldene Schleife in dieser Altersklasse ging an die Hannoveraner Diacontinus-Tochter Daroca de Rioja (Z.: Georg Ludzuweit) unter Libussa Lübbecke. (Ergebnisse).

Sieger im kleinen Finale wurden Ronny Voigt und der DSP-Wallach Lichtblick v. Captain Olympic (Z.: Peter Growe), Wertzahl: 8,3. (Ergebnisse)

Bei den sechsjährigen Vielseitigkeitspferden konnte sich Calvin Böckmann mit der Tageshöchstnote in dieser Disziplin an die Spitze setzen: 9,2 zogen die Richter für seine Runde im Sattel des Karajan-Sohns Kasparow (Z.: Friedrich Thiesse). (Ergebnisse)

Qualifikationssieger Bundeschampionat 2024 Ponys

Bestes dreijähriges Pony war Nevada Rock v. FS Next Diamond (8,7) mit Ann-Cathrin Rieg. (Ergebnisse). Die Klasse der dreijährigen Hengste wurde von Der Goldjunge AT mit Jacqueline Schurf gewonnen. Der Sohn von D-Gold AT wurde wie sein Vater von Adolf Theo Schurf gezogen (9,0). (Ergebnisse)

Bei den vierjährigen Ponys lag D’uplo B mit Lisa Erlemeyer und einer 9,1 in Front (Ergebnisse).

Noch so ein verpflichtender Name: Goldgarant v. Golden Grey (Z.: Alicia Mengelkamp) bekam unter Sophie Luisa Duen ein 9,38 und dominierte damit die Dressurponyprüfungen der Fünfjährigen klar. (Ergebnisse)

Das Pony mit dem vermutlich längsten Namen der Bundeschampionate 2024, DSP Gründleinshof Gipfelstürmer v. Holden West (Z.: Cordula Kaus) nahm mit Carolina Miesner die goldene Schleife bie den sechsjährigen Dressurponys entgegen (8,44) (Ergebnisse).

Bei den fünfjährigen Springponys siegte in der Einlaufprüfung mit einer 8,5 LT Zuckersüß v. Dallmayr K (Z.: Lisa Thole) unter Nora Tranins. Die Qualifikation am nächsten Tag gewannen Britta Wittenbrink und Roadrunner v. Ronaldo vom Schwarzenbach mit einer 8,4 (Z.: Heinz Hüser). (Ergebnisse)

Darling of Gold – schon der Name verpflichtet zur gleichfarbigen Schleife – siegte mit Anne Götter im Sattel bei den Sechsjährigen in der Einlaufprüfung. Der Hengst stammt von Darlington ab. In der Quali setzte sich das Julie-Maria Engehausen mit Lehnsmanns Robin v. Rob Roy van het Klavertje (Z.: Hans-Heinrich Stien) an die Spitze mit einer 8,8 (Ergebnisse)

Bestes Gelöndepony der Qualifikation war Giowannis Eyecatcher v. Giowanni mit Teresa Leowald und der Wertnote 8,6 (Z.: Denise Oetjen). (Ergebnisse)